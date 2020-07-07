«Рыба гниет с головы, вот голову и надо менять в первую очередь»1
- 7.07.2020, 12:06
Вслед за Лукашенко должны уйти и его чиновники.
Читательница Telegram-канала «Баста!» рассказала о финансовом положении ее семьи и каким она видит процесс изменений в стране.
«Проработала в колхозе 18 лет, всё было хорошо, - пишет читательница Telegram-канала. - Потом пришел новый директор и колхоз покатился просто.
Он разругался со всеми возможными партнёрами, покупателями и поставщиками, зарплаты упали донельзя, обстановка в коллективе стала такой, что никогда такой ужасной не была.
Перестало хватать денег на то даже, чтобы младшего в школу собрать, это какой-то ужас просто. Старший сын из Минска шлёт деньги, чтобы мама не голодала.
Как дальше жить? Свиней держать на подворье нельзя, корову не прокормить, а куры особо не прокормят.
И ведь это – копия того, что происходит в стране. Полная! Наш директор тоже никуда уходить не собирается, окружил себя подхалимами, которые рассказывает ему, какой он молодец.
Рыба гниет с головы, вот голову и надо менять в первую очередь. Очень надеюсь на то, что вслед за Лукашенко уйдут и его маленькие копии, потому что дальше уже катиться некуда, скоро мы вообще пропадём».
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