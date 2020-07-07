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На Мадагаскаре нашли динозавра размером с кофейную чашку

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  • 7.07.2020, 12:29
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На Мадагаскаре нашли динозавра размером с кофейную чашку

Находка относится к древней группе — общему предку гигантских динозавров и птерозавров.

Ученые из Американского музея естественной истории недавно провели идентификацию и анализ костей, найденных на юго-западе Мадагаскара в 1998 году. Останки, обнаруженные вместе с сотнями других древних образцов во время полевых работ, оказались костями крошечного динозавра. Высота животного, по оценкам археологов, не превышала 10 сантиметров. О находке ученые сообщили в Известия Национальной академии наук США, пишет «Популярная механика».

Динозавра назвали конгонафоном (Kongonaphon kely) или «убийцей крошечных насекомых». На его зубах обнаружили характерные зазубрины — порезы о твердые оболочки насекомых. Конгонафон жил около 237 миллионов лет назад во время триасового периода мезозойской эры и принадлежал к орнитодирам — группе архозавров, общих предков всех наземных и летающих динозавров.

Конгонафон — самый маленький из известных сейчас прародителей динозавров. Открытие убийцы насекомых подтвердило давнюю догадку ученых о том, что маленькие размеры древних динозавров не случайны. Возможно, миниатюрное тело позволило конгонафону получить доступ к ресурсам, не занятым другими архозаврами, и вырвать крошечными зубками эволюционное преимущество.

Ученые также считают, что уменьшение размеров тела было необходимо древним динозаврам, чтобы развить черты, которые впоследствии стали основой выживания их потомков. К этим чертам относятся хождение на двух лапах, обрастание пухом и первые попытки летать. Кто знает, может, именно от конгонафона ведут свою родословную крошечные «колибри-убийцы», чьи останки недавно обнаружили в янтаре.

Находка крошечного убийцы насекомых — важное событие для ученых, изучающих древний мир. Ведь до сих пор непонятно, как маленькие, размером с ладошку хищники смогли эволюционировать в исполинских динозавров. Исследователи надеются, что дальнейшие работы дадут ответ на этот невероятно сложный и интереснейший вопрос истории животного мира.


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