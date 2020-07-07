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Футболист еще одного белорусского клуба заразился коронавирусом

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  • 7.07.2020, 12:49
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Футболист еще одного белорусского клуба заразился коронавирусом

В белорусском футболе настоящая эпидемия.

Полузащитник «Смолевичей» Константин Котов уехал в Санкт-Петербург с температурой и сдал положительный тест на коронавирус, об этом рассказал главный тренер команды Александр Бразевич в интервью газете «Прессбол».

«Не знаю, переболели мы, не переболели», – сказал Бразевич.

Отметим, что последний матч Котов провел 19 июня против «Славии». После этого не попадал в заявку команды.

Напомним, ранее стало известно о заражении COVID-19 футболистов брестского «Динамо» и «Городеи».


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