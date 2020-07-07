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Доля россиян с доходом ниже $200 увеличилась до 45%

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  • 7.07.2020, 12:51
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Доля россиян с доходом ниже $200 увеличилась до 45%
Фото: charter97.org

Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов.

За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей (около $200) возросла до 45 процентов. Одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тысяч рублей (около $70). Это показал совместный опрос компании «Росгосстрах Жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», передает «Радио Свобода».

Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России коронавирусной инфекции, а каждый десятый — о полной потере заработка.

При этом, по данным предыдущего исследования «Росгосстрах Жизнь», более 60 процентов россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике.

В телефонном опросе участвовали полторы тысячи россиян из всех федеральных округов. Исследование проводилось в феврале - до введения основных карантинных ограничений и режима самоизоляции, и в июне — после ослабления этих мер.

В начале июня министр труда России Антон Котяков сообщил, что более двух миллионов россиян признаны безработными и состоят на учёте в службах занятости. Максимальное пособие по безработице – 12 130 рублей – получают почти 450 тысяч человек. Специалисты в области подбора персонала утверждают, что реальное число безработных может быть в два раза выше официальной статистики.

По данным Росстата, в мае уровень безработицы в России достиг максимума за последние восемь лет — более четырёх с половиной миллионов человек, или 6 процентов экономически активного населения. В карантин работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения.

Количество обанкротившихся россиян за первые шесть месяцев 2020 года выросло на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

При этом, по данным предыдущего исследования «Росгосстрах Жизнь», более 60 процентов россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике.


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