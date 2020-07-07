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Минчанин о Флешмобе солидарности: Подошел к окну - и услышал из двора «бой курантов»

  • 7.07.2020, 13:04
  • 2,122
Минчанин о Флешмобе солидарности: Подошел к окну - и услышал из двора «бой курантов»

Видно, достал людей «таракан» изрядно.

Минчанин рассказал телеграм-каналу «Европейская Беларусь» о том, как соседей по двору объединил флешмоб солидарности:

- Вчера у меня на улице Седых, что в Минске, случилось вот что. Я каждый день стучу в семь вечера по старой кастрюле, и сегодня подошел к окну на изготовке, ожидая как говорится боя курантов, и я их услышал.

На улице стоял седоватый мужичок и во что есть сил лупил чем-то по кастрюле на весь двор. К нему присоединились мои «коллеги» из дома, с которыми мы делаем это ежедневно.

Короче, теперь нас больше, а судя по тому, как рьяно мужичок колотил по кастрюле, достал его таракан изрядно.

Готовимся к сегодняшнему дню. Доставайте кастрюли, черпаки, колонки. Наполним улицы звоном несогласия!

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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