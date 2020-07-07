Пирровы поправки 3 Владимир Милов, The Insider

7.07.2020, 12:57

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Владимир Милов

Почему «голосование» лишь ослабило позиции Путина.

Зачем Путину была нужна вся эта история с голосованием по поправкам к Конституции? Вот более общий ответ на этот вопрос: политическая наука часто называет режимы, подобные российскому, «режимами плебисцитарного типа». Это означает, что в системе «один народ — один вождь», где все остальные институты и система сдержек и противовесов разрушены и не действуют, вождю периодически необходимы вот такого рода театрально-постановочные мероприятия для демонстрации народной поддержки и валидации своего лидерства. Предыдущий подобный мобилизационный спектакль мы наблюдали в марте 2018 года, нынешний — не последний, и пока Путин у власти, мы еще не раз увидим такое по разным поводам. В перерыве между ними роль атлантов, поддерживающих режим на своих плечах, выполняют пресловутые «рейтинги», призванные оказывать психологическое давление на общество и демонстрировать безальтернативность вождя. Но сейчас с рейтингами, как вы знаете, дела не очень, поэтому одна из причин произошедшего — желание показать всем, что Путин еще «ого-го», а рейтинги все врут.

Вторая, более частная причина — у Путина очевидно сдают нервы и из-за неспособности вывести страну из кризиса и падающей поддержки, и по причине неизбежной перспективы превращения в «хромую утку» в случае, если бы «обнуления» президентских сроков не произошло. Мы говорили вам об этом в январе, сразу после того как Путин объявил о намерении внести поправки в Конституцию, а недавно он сам подтвердил, что желание «обнулить» сроки связано с его неуверенностью на фоне ожидавшегося транзита власти.

Так что сам по себе факт проведения такого голосования здесь и сейчас, на фоне упавших до исторического минимума рейтингов и заблаговременно перед 2024 годом, вполне объясним. Другое дело, что получилось у Путина откровенно плохо, и задач своих он не решил. Сразу после объявления результатов голосования власти поспешили объявить их «вотумом доверия Путину», но общество это так не воспринимает: перед голосованием личность Путина была спрятана за агитацией в пользу вороха популистских поправок (от пенсий до защиты животных), и Путин откровенно побоялся ребром поставить вопрос о доверии себе, как это, например, сделал в 1988 году на пресловутом чилийском референдуме Аугусто Пиночет (тогда бюллетень выглядел невероятно просто — «Пиночет — да или нет»). По вопросу продления путинского правления соцопросы не дают четкого большинства, и лобовой референдум он мог легко проиграть.

Трусость Путина и неуверенность в собственных силах стали очевидным итогом этого голосования для всех, кто следит за политикой, включая его собственных сторонников и властную номенклатуру. Он побоялся пойти через стандартные процедуры для голосования, организовав особый облегченный порядок де-факто расширенного соцопроса через инструкцию ЦИК, побоялся публично поставить вопрос о доверии себе. Поверьте бывшему чиновнику, номенклатура очень четко считывает подобные сигналы, какой бы результат Путину ни нарисовала Памфилова — все его подчиненные теперь отдают себе отчет, что вождь дрогнул, испугался реальной политической схватки и устроил вместо нее бутафорский спектакль. Четко зафиксированный страх вождя — очень плохой сигнал для крепости его власти и политических позиций.

Думаю, Путин и сам это понимает, поэтому его тактика — показать, что он теперь может вообще все что угодно ради удержания власти и законы ему не писаны. Показательное игнорирование избирательного законодательства и беспрецедентный даже по российским масштабам принудительный сгон людей для этого голосования — неотъемлемые элементы демонстрации силы: захочу — проведу любые решения по своим правилам, и никто из вас ничего сделать не сможет.

Но такая тактика имеет и обратный эффект: в этот раз принуждение бюджетников и работников предприятий к голосованию превзошло все мыслимые пределы, и на фоне аховой социально-экономической ситуации и отсутствия госпомощи в кризис резко всколыхнуло в людях негативные настроения. Уверен, что внешне красивый результат голосования дался Путину дорогой ценой — он получил миллионы новых противников, которые ранее были аполитичны или даже поддерживали его, но сейчас разозлились на власть.

Самое главное, что вся эта история абсолютно лишена практического смысла. Сама по себе Конституция по факту давно перестала действовать по итогам конституционного переворота 2004–2005 годов, когда после получения конституционного большинства в Госдуме «Единая Россия» быстро приняла пакет законов о митингах, выборах, политических партиях и перераспределении полномочий от регионов к центру, фактически отменивших действие Основного закона 1993 года. Внесенные поправки не создают какого-то нового осмысленного контура управления — это какой-то странный винегрет из сиюминутных идей, собранных на коленке (что неудивительно, потому как еще несколько месяцев назад темы внесения поправок в Конституцию в политическом поле не существовало и никто ничего подобного не обсуждал). До 2024 года еще много воды утечет — экономическая ситуация остается плохой и не обещает быстрого восстановления, не говоря уже о росте, так что сами можете догадаться, что будет с рейтингами.

Показателен в этом плане кейс Армении: там экс-президент Серж Саргсян тоже в 2015 году внес изменения в Конституцию, чтобы продлить себе срок правления (правда, там речь шла о передаче всей полноты власти от президента к премьеру). Тогда, несмотря на протесты, ему удалось протащить это решение, и никаких потрясений не произошло. Но в 2018 году, когда Саргсян собственно попытался переназначить себя на новый срок, люди вышли на улицы, и в итоге он потерял власть. Скорее всего, Россию ждет нечто похожее. Если даже сейчас Путин боится прямо поставить перед страной вопрос о доверии себе и продлении своих властных полномочий, то представьте, что будет через несколько лет? Как он себе это представляет? Что магические отряды Мишустина и Белоусова обеспечат нам рост ВВП в 8% в год, и его рейтинг снова взлетит до небес? Нет, дорогой Владимир Владимирович, чудес не бывает.

Многие комментаторы спекулируют на теме «маленькой победоносной войны» для поднятия рейтинга, но любая новая война для Путина не будет ни маленькой, ни победоносной — после нападения на Украину все уже готовы к возможным российским провокациям, и любая попытка захвата новых территорий для поднятия рейтинга обернется кровавой баней, что популярности Путину также не прибавит. Где для него выход? Ну конечно же полностью выхолостить из института выборов оставшиеся там возможности для оппозиции, превратить выборы из какой-никакой процедуры в заведомый «чемпионат по рисованию» — по аналогии с прошедшей на днях процедурой. Путинские приспешники уже поспешили объявить о движении в эту сторону.

Но и это не сильно чему-то поможет. В конце своей январской колонки о только что анонсированном внесении поправок в Конституцию я приводил аналогию с последними безальтернативными выборами 1984 года в СССР — тогда тоже все было нарисовано как надо, тишь, гладь да красота в туркменском стиле. Это не особо помогло КПСС удержать ситуацию — через несколько лет СССР рухнул.

Так и здесь. Путину очень сложно в дальнейшем будет удерживать контроль над страной на фоне экономического кошмара, неадекватных действий властей, не желающих помогать своим гражданам, ежеминутно прогрессирующей неадекватности государственной машины (по самым разным поводам, от точечной застройки и мусорного кризиса до произвола силовиков против предпринимателей). Число противников власти растет не по дням, а по часам — и голосование по поправкам прибавило сюда новые миллионы людей, чего Путин совсем не хотел. В определенный момент это даст себя знать. Еще раз напомню о событиях в Армении: там поводом для перемен стало не внесение поправок в Конституцию, а сама по себе попытка вождя переназначить себя на новый срок. Нечто похожее происходит сейчас и в Беларуси, где страна явно не готова к очередному продлению полномочий диктатора Лукашенко. Россия стопроцентно встанет перед подобным историческим моментом в обозримом будущем.

Когда это произойдет, поверьте, последнее, что люди будут вспоминать — это то, что летом 2020 года у нас вносились какие-то поправки в Конституцию. Поправки? Какие поправки? Вы серьезно?…

Владимир Милов, The Insider