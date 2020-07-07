В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора 8 7.07.2020, 13:14

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Фото: euro-pulse.ru

Подобные решения могут появиться и в других европейских городах.

В немецком городе Вупперталь появились экологически чистые автобусы: они работают на водородном топливе (которое не образует никаких выбросов, кроме водяного пара), а само топливо для них вырабатывает энегростанция, сжигающая мусор, пишет «Европульс».

10 автобусов на водородном топливе ходят сразу по нескольким маршрутам. Планируется, что в следующем году водородных автобусов в Вуппертале станет вдвое больше — 20 штук. Каждый автобус перевозит до 75 пассажиров.

Прежде существовали и энергостанции, работающие на топливе из отходов, и водородный транспорт, однако объединили их впервые. Этот проект поддержали власти Евросоюза, а также Германии и федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Если водородные автобусы окажутся надежными и понравятся жителям, подобные решения могут появиться и в других европейских городах.

В Германии с 2018 года курсирует поезд на водородном топливе, а недавно «водородные» поезда появились в Нидерландах. Они обслуживают те направления, где нет линий электропередач, и заменяют локомотивы на «грязном» топливе: мазуте, дизеле или солярке.