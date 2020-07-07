Цена газа «Газпрома» в мае упала ниже рентабельности 1 7.07.2020, 13:42

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Фото: ТАСС

Сократились выручка «Газпрома» от экспорта газа и объемы поставок.

Средняя стоимость экспорта газа "Газпрома" в мае текущего года снизилась до $ 94 за тысячу кубометров. Такие выводы можно сделать исходя из данных ФТС России, пишет "Зеркало недели. Украина".

Эта цена оказывается ниже цены безубыточности поставок российского газа в Европу. По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже $ 100 за 1 тыс. кубометров: $ 13 - себестоимость добычи, $ 14 - НДПИ, $ 27 - транспортировка по России, минимум $ 20 - транспортировка до целевых рынков Европы - итого свыше $ 70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это $ 105 за тысячу кубов.

В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $ 162, в феврале - $ 143, в марте - $ 125, в апреле - $ 109 за тысячу кубометров.

Выручка от экспорта газа в мае 2020 года составила $1,123 млрд (по сравнению с $1,319 млрд за апрель, $1,766 млрд за март, $2,028 за февраль и $3,018 млрд за январь 2020 года).

Объем поставок на экспорт в мае 2020 года составил 11,9 млрд куб. м (в мае 2019 года было 16,581 млрд куб. м.).