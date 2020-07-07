Ученые выяснили, как викинги изменили диету англичан 7.07.2020, 13:44

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Авторы исследования говорят, что это первая подобная работа.

Ученые сразу из нескольких университетов Великобритании провели исследование о том, насколько Нормандское завоевание повлияло на пищевые предпочтения коренного населения острова, пишет «Популярная механика».

Исследователи изучили костные останки как людей и животных, которые были найдены в окрестностях Оксфорда, а также останки керамической посуды, которая использовалась для приготовления пищи. При этом авторы исследования говорят, что это первая подобная работа в которой затронута жизнь обычных людей, а не элиты во времена Нормандского завоевания.

Ученые сравнили кости людей, которые жили там, в период с 11 по 13 века, сделав анализ стабильных изотопов. Оказалось, что рацион питания и состояние здоровья не сильно изменилось. Например, почти отсутствовали такие заболевания, как цинга и рахит, которые могут быть вызваны плохим питанием.

Несмотря на огромный политические и экономические изменения, которые происходили, наш анализ показывает, что Нормандское завоевание могло оказать лишь ограниченное влияние на питание и здоровье большинства людей — рассказывает один из авторов исследования Элизабет Крейг-Аткинс.

Помимо этого ученые проанализировали при помощи изотопного анализа кости 60 животных, найденных в том же районе. Например, кости свиней говорят о том, что их рацион питания после завоевания стал более насыщенным белком. Это говорит, по словам исследователей, о том, что новые власти способствовали распространению свиноводства.

Изучение остатков еды на керамических горшках подсказывает, что в рационе людей появилось намного больше свинины и курятины и меньше молочных продуктов. Но диета, где присутствуют овощи, крупы, а также баранина, в общем осталась неизменной.