ЗВР Беларуси в первом полугодии снизились почти на $600 миллионов 1 7.07.2020, 13:59

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В процентном соотношении резервы уменьшились на 6,4%.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля 2020 года составили $8 млрд 795,7 млн против $9 млрд 393,5 млн на 1 января 2020 года, сообщает сайт "Белорусы и рынок".

Таким образом, за январь-июнь ЗВР уменьшились на 6,4%, или на $597,8 млн.

В июне резервы выросли на $916,4 млн или на 11,6% после снижения в мае на $3,7 млн (на 0,05%).

"Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения министерством финансов еврооблигаций ($1,25 млрд ). Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота", - отмечает Нацбанк.

В июне 2020 года исполнение долговых обязательств Беларуси в инвалюте составило $287 млн, за первое полугодие – почти $2 млрд.