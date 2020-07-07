закрыть
7 июля 2020, вторник, 15:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЗВР Беларуси в первом полугодии снизились почти на $600 миллионов

1
  • 7.07.2020, 13:59
  • 1,586
ЗВР Беларуси в первом полугодии снизились почти на $600 миллионов

В процентном соотношении резервы уменьшились на 6,4%.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля 2020 года составили $8 млрд 795,7 млн против $9 млрд 393,5 млн на 1 января 2020 года, сообщает сайт "Белорусы и рынок".

Таким образом, за январь-июнь ЗВР уменьшились на 6,4%, или на $597,8 млн.

В июне резервы выросли на $916,4 млн или на 11,6% после снижения в мае на $3,7 млн (на 0,05%).

"Основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения министерством финансов еврооблигаций ($1,25 млрд ). Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота", - отмечает Нацбанк.

В июне 2020 года исполнение долговых обязательств Беларуси в инвалюте составило $287 млн, за первое полугодие – почти $2 млрд.


популярное за неделю

Мнение

Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип