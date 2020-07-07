Гомельчанин: Большинство белорусов заинтересованы в смене режима 1 7.07.2020, 14:20

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Людей объединяет общая идея.

Житель Гомеля рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» историю о том, как присоединился к флешмобу солидарности.

- Сам из Гомеля, занимаюсь посуточной сдачей квартир в аренду.

Работа прибыльная, но занимает очень много времени и сил. Приходится много стирать, ездить, застилать и так далее. В общем, попотеть нужно прилично так, чтобы заработать.

Гомель очень интересный город, в плане людей. Их практически невозможно расшевелить.

О флешмобе знаю давно, ваш читатель уже около года, наверное, но все как-то времени не было: я в 19:00 обычно убираюсь в одной из квартир.

Сейчас жарко и во время уборки я конечно открыл все окна. В какой-то момент услышал свист и странный стук, причем из нескольких мест сразу.

Выглянул в окно и понял, что я просто пропускаю реально историческое событие - впервые за мою жизнь я вижу, как люди, не знающие друг друга объединились под простой идеей.

Я сразу подумал, а почему я не с ними? Я же тоже живу в этой стране и тоже, как большинство белорусов заинтересован в смене режима.

Завтра, где бы ни был - буду участвовать, обязательно.

Гомельчане, спасибо вам за то, что дарите друг другу надежду!