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Польская экономика оказалась наиболее стойкой среди стран ЕС

  • 7.07.2020, 14:43
Польская экономика оказалась наиболее стойкой среди стран ЕС

Данные этого года — лучший результат в Европейском союзе.

Польша лучше всех в этом году справится с последствиями коронавируса, - такой вывод следует из экономических прогнозов Европейской комиссии. Польская экономика сократится на 4,6%, а в будущем году показатель должен пойти вверх до 4,3%. Данные этого года - это лучший результат в Европейском союзе. Инфляция в Польше в этом году составит 2,7%, сообщает «Радио Польша».

Эксперты ЕС в своем анализе подчеркивают, что польская экономика оказалась относительно стойкой в первом квартале этого года, в основном, по причине дифференцированной экономической структуры и меньшей зависимости от секторов, которых коснулся кризис. «Индивидуальное потребление заметно снизилось, при этом снижение инвестиций является умеренным, так как строительный сектор по-прежнему развивается, а промышленное производство отметило лишь небольшое снижение», - отмечается в анализе, касающемся Польши.

Снижение индивидуального потребления связано с фактом, что поляки экономили расходы в связи с пандемией коронавируса. Ситуация должна улучшиться в будущем году.


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