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Сергей Тихановский: Сделайте 5% того, что я сделал - вообще в другой стране будем жить

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  • 7.07.2020, 14:50
  • 2,079
Сергей Тихановский: Сделайте 5% того, что я сделал - вообще в другой стране будем жить

Не сидите дома на кухнях.

«Пожалуйста! Я вас прошу! Когда вы увидите - а вы это увидите, что выборы нечестные - просто за свой голос боритесь! Не сидите дома на кухнях. «Ах, что ты сделаешь он все равно себя изберет». Сделайте 5, 10% того, что сделал я! Вообще в другой стране будем жить".

Это сказал народный блогер Сергей Тихановский, пишет телеграм-канал «Баста!». Не забывайте об этих словах!

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