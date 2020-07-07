Ученые рассказали, каких собак предпочитали древние люди 7.07.2020, 15:00

Иллюстрационное фото

Животные помогали древнему человеку практически во всех его занятиях.

Российские и канадские ученые изучили массу тела и силу укуса 119 древних собак из Сибири и российского Дальнего Востока и сравнили их с волками, чтобы понять, как эти животные изменялись в процессе одомашнивания и какие их функции были наиболее востребованы людьми, пишет «Популярная механика».

«Нам удалось собрать данные из 28 археологических памятников Сибири и Дальнего Востока и изучить останки 119 особей, которые датируются от 10 тысяч лет назад до эпохи Средневековья. Этот репрезентативный материал исследовался традиционными морфометрическими методами, когда кости животного детально измеряются, и по полученным данным можно как реконструировать отдельные особенности собаки, так и получить общие ее характеристики. Важными показателями для изучения древних и средневековых собак являются размер и масса тела, а также сила укуса. Это влияет на характер использования животного в хозяйственной и другой деятельности. Одна из задач нашего исследования — установить, какими критериями отбора руководствовались люди при использовании одомашненных собак», — рассказывает заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений Алтайского государственного университета профессор, доктор исторических наук Алексей Алексеевич Тишкин.

Фото: Алексей Тишкин

Исследование начиналось в рамках реализации международного проекта под руководством профессора кафедры антропологии Университета Альберты (Канада) Роберта Лозея. В нем были задействованы ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Иркутска, Владивостока, а также Барнаульская лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири — совместная лаборатория Алтайского государственного университета и Института археологии и этнографии СО РАН. В дальнейшем для масштабного исследования, которое заняло несколько лет, привлекались средства различных международных и российских фондов. Работа археологов Алтайского университета проводилась при частичной финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16−18−10033 «Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и Средневековье: комплексная реконструкция»).

При изучении костных останков ученые применяли комплекс самых разных методов: получена серия радиоуглеродных дат с помощью AMS-метода, осуществлялся изотопный анализ, проводились палеогенетические и другие биологические исследования. Археологи занимались формированием базы источников, описанием полученных находок и установлением их культурно-хронологического контекста. Результаты работы опубликованы в Quaternary Scientific Reports.

Выяснилось, что масса тела изученных собак варьировалась от 7,6 до 32,5 кг (а в среднем составляла около 16,4 кг). Она существенно не менялась ни относительно времени, ни в зависимости от географических особенностей. «Был сделан вывод, что в процессе одомашнивания размер собаки не являлся самым главным и определяющим фактором отбора. Скорее всего, основными критериями выступали полезно значимые хозяйственные функции, которые должны были выполнять разные животные», — подчеркивает Алексей Тишкин. Так, для охраны и выпаса скота использовались более крупные особи, которые в случае надобности могли отбиться от напавшего на стадо хищника.

Фото: Алексей Тишкин

Захоронение собаки и лошади в кургане № 26 памятника Иня-1 на юге Западной Сибири. Здесь представлен характерный сюжет: погребение кочевника (разграбленное), скелет лошади и скелет крупной пастушеской собаки Алексей Тишкин Захоронение собаки и лошади в кургане № 26 памятника Иня-1 на юге Западной Сибири. Здесь представлен характерный сюжет: погребение кочевника (разграбленное), скелет лошади и скелет крупной пастушеской собаки

Существенная доля проанализированных костяков принадлежала животным средних параметров (около 20 кг) с более короткими, чем у диких сородичей, ногами. Именно таких собак использует коренное население Сибири в качестве ездовых для передвижения на санях, не исключено, что так было и в древности. Особи среднего размера потребляют не такое большое количество пищи, как крупные, но в то же время могут переносить достаточное количество груза.

Пять собак массой 16,4 кг вместе способны тащить около 54 кг, что эквивалентно общей съедобной массе тела крупного взрослого северного оленя.

Также древние собаки участвовали в охоте. Зачастую они не могли нападать на добычу крупнее себя, однако были способны обнаруживать, выслеживать, загонять крупных животных и добывать мелкую дичь: зайцев, соболей, сурков, сусликов, птиц. Для последнего были наиболее приспособлены ловкие и пронырливые небольшие особи.

Собаки использовались в военном деле. Об этом сохранилось много свидетельств, в том числе письменных и изобразительных. При раскопках раннесредневекового памятника Иня-1 (Алтайский край) было найдено несколько целых скелетов собак, захороненных вместе с людьми и лошадьми, что свидетельствует о важной роли этого животного. Оно было верным другом и помощником кочевника.

Кроме того, и 10 тысяч лет назад существовали так называемые приблудные дворняги, которые селились рядом с человеком и питались отбросами. Собаки разных размеров, выполнявшие разные роли, могли сосуществовать в пределах одного и того же сообщества. Так, на поселении Березовая Лука (Алтайский край), которое датируется концом III — началом II тысячелетия до нашей эры, было обнаружено как минимум два вида собак. Крупные выполняли пастушью и сторожевую функции (основным видом деятельности проживавших там людей являлось животноводство), а более мелкие могли участвовать в специализированной охоте.

Другим важным параметром, который интересовал ученых, была сила укуса, которую высчитывали с помощью специальной формулы в зависимости от размера, веса животного, сдвига его челюсти и развития коренных зубов. «По силе укуса можно судить, на кого охотились эти собаки, были они дикими или домашними, — рассказывает Алексей Тишкин. — У исследуемых доместицированных (т.е. одомашненных) особей она оказалась примерно вдвое меньше, чем у современных волков, что указывает на значительно сниженные способности хватать и жевать добычу». Похоже, система питания одомашненных особей была сильно изменена из-за их сосуществования с человеком (они привыкли потреблять более мягкую пищу, и зачастую им не нужно было охотиться на крупных животных).

«Мы располагаем серьезным материалом для большой работы в разных направлениях. В данном исследовании отразились только два маркера: размер тела и сила укуса. В дальнейшем предстоит сосредоточиться на других аспектах, например выяснить, чем питались эти собаки, обработать результаты палеогенетических исследований. Было бы интересно посмотреть процессы, связанные с отбором, формированием пород, их скрещиванием и распространением», — говорит ученый.