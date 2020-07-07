Культпротест: песня про ОМОНовцев 4 7.07.2020, 15:07

1,824

Фото: AFP/Сергей Гапон

Прихвостням «Саши 3%» посвящается.

Группа «Naka» c лидерами групп «DZIECIUKI», «Петля пристрастия», «Разбітае сэрца пацана» и «Rostany» в рамках акции Культпротест записали песню на стихотворение Владимира Некляева «Вам».

Напомним, что 1 июля ряд деятелей белорусской культуры объявили акцию Культпротест.

Представители творческих профессий: актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты — записали видеообращение с требованием выпустить белорусских политзаключенных. Среди тех, кто не побоялся обратиться к властям, Светлана Аникей, Павел Яскевич, Анастасия Шпаковская, Виктор Бойко, Ольга Скворцова, Дмитрий Малащицкий, Анна Харланчук-Южакова, Леонид Павленок, музыканты групп Intelligency и Weesp.