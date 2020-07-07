Международные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума 7.07.2020, 15:15

Динамику роста определяли несколько факторов.

Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 июля текущего года составили 28,516 миллиарда долларов, что на 12,4% выше показателя месяцем ранее, сообщает unian.net.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, последний раз международные резервы находились на таком уровне осенью 2012 года. "Существенный рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом динамику резервов в течение месяца определяли такие факторы, как поступления международного финансирования и операции правительства по управлению государственным долгом.

В частности, Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой программе stand-By и связанное официальное финансирование от Евросоюза, а также разместила облигации внутреннего государственного займа, номинированные в валюте.

В то же время, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 1,19 миллиарда долларов, из этой суммы 1,07 миллиарда долларов было уплачено по облигациям внутреннего государственного займа, номинированным в валюте, а также 75,7 миллиона долларов - по облигациям внешнего государственного займа, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Также на динамику резервов влияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. "Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы. Всего в июне Национальный банк выкупил 1,155 миллиарда долларов США. Интервенции по продаже валюты не проводились", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным НБУ, на динамику резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 154 миоллионов долларов. В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.