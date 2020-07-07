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ВОЗ прокомментировала вспышку бубонной чумы в Азии

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  • 7.07.2020, 15:33
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ВОЗ прокомментировала вспышку бубонной чумы в Азии

Организация тщательно следит за ситуацией.

На фоне сообщениях о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии Всемирная организация здравоохранения заявила, что выявленные случаи заражения не представляют повышенной опасности.

Об этом со ссылкой на представителя ВОЗ Маргарет Харрис передает «Интерфакс».

«На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией», — прокомментировала она сложившуюся ситуацию.

Харрис пояснила, что на самом деле бубонная чума остается с человечеством уже на протяжении веков, однако благодаря развитию медицины сейчас она «хорошо поддается лечению».

Напомним, ранее власти Китая ввели на севере страны третий уровень опасности из-за бубонной чумой.

Случаи заражения были также выявлены в двух районах на западе Монголии.


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