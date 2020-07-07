«Милиционер стучал ладонью в такт песне «Свергнем таракана» 7.07.2020, 15:34

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Забавный случай во время флешмоба солидарности.

Жительница Бреста рассказала телеграм-каналу «Баста!» о забавном случае, который произошел во время флешмоба солидарности.

«Хочу поделиться вчерашним наблюдением, - пишет она. - Я живу на первом этаже в друхэтажке. Почти каждый день я и еще пара человек поддерживаем Сергея Тихановского и других заключенных в меру своих сил и возможностей - просто стучим по кастрюлям и подоконникам в такт песни «Свергнем таракана».

Окна у нас выходят на проезжую часть с тротуаром, по которому вчера в самый разгар прошел патруль. Никто из нас не сбавил обороты, молодые милиционеры сделали вид, что ничего не слышат и просто идут, но крайний из них, кто был ближе к нам стучал ладошкой себе по ноге в такт нам.

Заметила это не я одна. Вот это вот простое движение порадовало нас вчера даже больше, чем обычные аплодисменты проходящих соседей».

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