В Беларуси происходят серьезные сдвиги 2 Андрюс Кубилюс

7.07.2020, 16:19

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Белорусы хотят добиться перемен и вернуть страну к демократии.

Пока Литва играет в игрушки, соседка Беларусь ведет настоящую борьбу за свое будущее. Могло бы показаться, что из всех стран это в первую очередь должно интересовать Литву. Однако, ни политики, ни широкая публика Литвы не выказывают ни малейшего беспокойства, в то время как главные соперники Лукашенко становятся политзаключенными. Молодежь, выходящая на протесты к посольству США в рамках движения "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"), очевидно, не находит в себе сил организовать протест еще и у посольства Беларуси. А в это время в Беларуси происходят серьезные сдвиги.

Впервые за 26 лет стало совершенно очевидно, что большинство белорусов устали от режима Лукашенко. Опросы показывают, что 50% респондентов хотят увидеть серьезные перемены в стране, в то время как только 30% граждан поддерживают лукашенковскую "стабильность". Атмосфера в обществе напоминает период реформистского движения в Литве. Известные белорусские рок-группы посвящают песни борьбе за перемены, люди стоят в очередях часами, чтобы поставить подпись в поддержку оппонентов Лукашенко. Вебсайты публикуют интервью с простыми белорусами, которые, в свою очередь, открыто заявляют, что Лукашенко им надоел, после чего владельцев этих вебсайтов и их собеседников волокут в КГБ Беларуси, и так далее.

Наиболее важный момент - люди, которые бросили вызов Лукашенко в предвыборной гонке, уже в тюрьме. Так же, как белорусские блогеры и обычные граждане страны - их всех безжалостно схватили на улице и отправили в тюрьмы. Лукашенко стремится навести ужас на широкую общественность, но у него ничего не получается, он только показывает собственные страхи. Он стремится к тому, чтобы ни один потенциальный протестный лидер не остался на свободе, чтобы люди не сумели сами организовать масштабный протест, но эта тактика не работает, и в результате происходит больше протестов.

В ближайшем окружении Лукашенко, тем временем, все далеко не спокойно. Даже руководителям силовых ведомств предстоит определиться: сохранить ли ему лояльность, попасть под санкции, и в результате остаться с ним одним, или же пойти по пути нарастающей волны перемен?

Лукашенко, пытаясь продемонстрировать борьбу с влиянием Кремля, начал еженедельно встречаться с Путиным. Путин, с одной стороны, рад, что Лукашенко ослаблен и напуган. С другой стороны, он обеспокоен тем, что белорусское общество не скрывает своего желания увидеть перемены. Потому что эти перемены могут разрушить не только режим Лукашенко и связи, которые Путин и Лукашенко поддерживают между Беларусью и Россией (с которыми Лукашенко время от времени демонстративно борется), но и могут стать опасным примером для российской общественности. В конце концов, если спокойные белорусы просят серьезных перемен, разве обычные русские не хотят того же самого? Существует мнение, что самые серьезные противники Лукашенко являются ставленниками России. Некоторых из них подготовил "Газпром", в то время как остальные - ранее неизвестные блогеры или мутные советники, обслуживающие Лукашенко. Очевидно, не стоит ожидать, что их будет отделять от России такая же четкая и ясная черта, как в Литве или Украине.

Однако, желание людей добиться перемен и вернуться в рамки нормального демократического правления естественно и искренне. Президент, избранный такими людьми, не сможет уйти от обязательств, предусмотренных мандатом. Подобное волеизъявление народа сформирует нового Президента Беларуси, не похожего на того, под властью которого они жили до сих пор. Не стоит ожидать, что новый Президент Беларуси мгновенно и радикально изменит геополитическую ориентацию страны. Существует причина, по которой Бабарико заявляет, что Беларусь станет нейтральным государством в течение ближайших 10 лет. В любом случае, такие перемены создадут возможность более интенсивного сотрудничества с Беларусью для Европейского Союза. В этом отношении Беларусь будет похожа на Армению, которая заключила партнерское соглашение с ЕС, и со временем может принять решение о более глубоком сотрудничестве.

Вполне возможно, что перспектива выхода Беларуси из кремлевской "дружеской" монополии пугает Путина больше всего. Несколько дней назад он сделал серьезное заявление о том, что с распадом Советского Союза некоторые из предыдущих республик покинули Союз с большими территориями, чем у них были при создании СССР. Известные российские политологи полагают, что это открытое предупреждение для Беларуси и Казахстана, к которым Кремль будет выдвигать территориальные претензии в ближайшее время. Ранее, Путин создавал и реализовывал подобные угрозы в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Украине после Януковича, когда он чувствовал, что эти государства выходят из сферы его влияния. Тот факт, что Кремль выдвинул такие территориальные претензии к Беларуси, означает лишь то, что он понимает, что усилия граждан Беларуси по достижению перемен приведут к тому, что Беларусь больше не будет находиться под влиянием исключительно Кремля.

Как будут развиваться события в Беларуси, пока неясно. Критическая дата не за горами. 14 июля станет известно, кто из кандидатов будет допущен администрацией Лукашенко для участия в так называемых выборах. Уже было заявлено, что только Цепкало не собрал необходимое количество подписей, и таким образом один из потенциальных альтернативных кандидатов был отброшен. Двое других - Бабарико и Тихановский - уже в тюрьме, хотя подписи, собранные Бабарико и Светланой Тихановской, были признаны действительными. Изменения в Беларуси важны не только для Беларуси. Они важны и для Европы, и особенно для Литвы, и странно, что в Литве этому не уделяют много внимания. Возможно, отсутствует уверенность в том, что эти изменения действительно могут иметь место. Но успех этого также зависит от нас, всех европейцев и Европейского парламента.

Наше внимание и поддержка для белорусского общества никогда не окажется чрезмерной, особенно учитывая тот факт, что белорусское общество самостоятельно финансирует массовую борьбу с пандемией, и теперь таким же образом собирает средства для поддержки семей новых политзаключенных и выплаты штрафов после гражданских арестов. "За вашу и нашу свободу" - в XIX веке этот лозунг объединил все земли бывшего Великого княжества Литовского. Нам повезло, потому что мы осуществили необходимые изменения в 1990-х годах, и теперь у нас есть свобода, которую мы закрепили при содействии ЕС и НАТО. История определила для Беларуси другую траекторию. Однако они тоже повзрослели, и эти изменения произойдут! Жыве Беларусь!

Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы, 15min.lt

Перевод - Сharter97.org