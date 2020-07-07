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Футбольный матч с участием чемпионов страны перенесен из-за СОVID-19

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  • 7.07.2020, 16:26
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Футбольный матч с участием чемпионов страны перенесен из-за СОVID-19

Накануне стало известно о вспышке коронавируса брестском «Динамо».

В день, когда Лукашенко поздравил минских чиновников с победой над коронавирусом, Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе матча брестским «Динамо» и «Слуцком», пишет gazetaby.com.

Поединок перенесен с 10 июля на 12 августа – в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 регламента чемпионата. Статья 5.5.4 регламента гласит: «Решение о переносе матча принимает Бюро исполкома АБФФ в случае форс-мажорных обстоятельств».

Накануне стало известно, что в брестском «Динамо» заразились коронавирусом около 15 человек. Однако руководство действующих чемпионов страны предпочитает на этот счет не распространяться.


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