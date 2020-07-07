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В Эстонии вслед за Латвией могут запретить каналы группы «Russia Today»

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  • 7.07.2020, 16:36
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В Эстонии вслед за Латвией могут запретить каналы группы «Russia Today»

К запрету может присоединиться и Литва.

Правительство Эстонии вслед за Латвией может запретить трансляцию семи входящих в группу «Russia Today» каналов, которые ретранслируются на территории республики. Об этом глава МИД страны Урмас Рейнсалу сообщил эстонскому порталу Delfi.

По его словам, для реализации аналогичного запрета в Эстонии следует провести анализ, который должен подтвердить, что ограничение трансляции является правильным шагом на пути реализации финансовых санкций.

Напомним, 30 июня в Латвии запретили вещание семи каналов RT. Под запрет попали RT, RT HD, версии на арабском и испанском языках, а также ряд каналов, транслирующих документальные фильмы. Формальной причиной совет назвал тот факт, что телеканалами владеет находящийся под санкциями Европейского союза Дмитрий Киселев.

Телеканалами RT руководит Маргарита Симоньян, они входят в холдинг МИА «Россия сегодня», который, в свою очередь, возглавляет Киселев.

Запретить ретрансляцию каналов группы RT также планируют в Литве.


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