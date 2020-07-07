Ольга Николайчик вышла на свободу 10 7.07.2020, 16:36

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Ольга Николайчик

Фото: Charter97.org

Общественная активистка месяц провела в изоляторе.

Режиссер-документалист и гражданская активистка Ольга Николайчик неожиданно вышла на свободу 7 июля — ровно через месяц после задержания. Суммарно за различные «несанкционированные акции» ей присудили 58 суток ареста, из которых она отсидела 30 суток, передает «Радыё Свабода».

Ольгу Николайчик освободили из минского Центра изоляции правонарушителей, что на 1-м переулке Окрестина. Освобождения не ожидала, но днем 7 июля ее просто отпустили.

За месяц ареста Николайчик 22 дня была в карцере 2х3 метра, где не было даже воды, белья. Во время отбывания наказания она заболела, так как было очень холодно, у нее не было теплых вещей. Ее требования госпитализировать администрация тюрьмы на Окрестина не удовлетворила — лечилась антибиотиками. У нее забрали очки и лекарства, только на прошлой неделе приняли первую передачу с едой.

Аресты политических активистов во время избирательной кампании она назвала незаконными репрессиями и притеснениями гражданского общества. Администрация ИВС, говорит Николайчик, стремилась настроить против политических заключенных всех остальных. Специально на день забирали одеяла у сокамерников. Но те не поддались и относились к политическим заключенным позитивно.

У общественной активистки и режиссера остаются 28 неотсиженных суток, которые власти могут использовать для повторного ареста Ольги Николайчик.