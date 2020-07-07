Власти обвиняют блогера Сергея Петрухина по трем статьям Уголовного кодекса 9 7.07.2020, 16:57

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Сейчас он находится в СИЗО на Володарского в Минске.

Брестскому блогеру Сергею Петрухину предъявлено обвинение по трем статьям УК, пишет tut.by.

По данным правозащитного центра «Весна» ему предъявлены следующие обвинения:

• ч. 1 ст. 342 УК РБ — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

• ст. 369 УК РБ — Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

• ст. 391 УК РБ — Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия. Наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

По предварительной информации, статьи об оскорблении судьи и представителя власти касаются событий двухлетней давности. Оперативно получить комментарий в Следственном комитете не удалось.

Сергея Петрухина задержали 16 июня в деревне Остров Пуховичского района, где он гостил у знакомой. Его доставили в Кобринский ИВС отбывать 15 суток административного ареста. 25 июня стало известно, что Петрухина перевели в Минск и что он задержан в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 342. Сейчас блогер находится в СИЗО на Володарского.

Правозащитники признали Петрухина политическим заключенным.