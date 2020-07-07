Почему у Грузии получилось 7.07.2020, 17:20

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Фото: Getty Images

История о «Трех мушкетерах», которые помогли Тбилиси справиться с коронавирусом.

Грузия стала единственной из не входящих в ЕС постсоветских стран, попавшей в список 15 государств, которые Евросоюз счел безопасными с точки зрения распространения коронавируса и открыл въезд для их граждан, передает «ББС». Из 3,7 млн жителей Грузии заболели меньше тысячи человек, из которых умерли 15. Как грузинским властям удалось достичь такого результата?

Для сравнения - в соседней Армении с примерно таким же населением каждый день регистрируются сотни новых случаев, общее число заболевших превысило 26 тыс. и почти 500 человек умерли.

Как развивалась ситуация?

Первый случай Covid-19 был зарегистрирован в Грузии в конце февраля. Правительство отреагировало быстро.

К середине марта все школы, университеты и предприятия, не относящиеся к необходимым для жизнеобеспечения, были закрыты, общественный транспорт остановлен.

21 марта был введен режим чрезвычайного положения, запрещены массовые мероприятия и поездки из города в город. По ночам начал действовать комендантский час.

Во время православной Пасхи 19 апреля, главного в Грузии религиозного праздника, власти запретили пользование частным автотранспортом и посещение кладбищ.

«Мы задумались об угрозе пандемии за месяц до первого подтвержденного случая [в Грузии], - написал по электронной почте грузинский премьер-министр Гиоргий Гахария. - С учетом специфики нашей страны, в частности, ее местоположения и небольшого размера, мы не могли использовать опыт других».

Выработку рекомендаций для правительства, разъяснительную работу и регулярное информирование граждан о ситуации с Covid-19 взяли на себя ведущие ученые Национального центра здравоохранения и контроля заболеваний.

Подчиненная этому центру лаборатория имени Лугара [Ричард Лугар - ныне покойный американский сенатор, соавтор программы Нанна-Лугара по оказанию помощи постсоветским странам в ликвидации оружия массового поражения] в 2017 году стала мишенью российской кампании дезинформации. Авторы материалов, которые позже были опровергнуты, утверждали, что там якобы проводятся секретные исследования по биологическому оружию в интересах США.

Именно ее эксперты возглавили борьбу Грузии с коронавирусом.

Кого прозвали мушкетерами?

За выбор удачной тактики в борьбе с пандемией жители Грузии благодарят троих ученых, которых стали называть «тремя мушкетерами».

В состав трио вошли глава Национального центра здравоохранения Амиран Гамкрелидзе, руководитель лаборатории имени Лугара Паата Имнадзе и главный вирусолог Грузии, директор тбилисского центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии Тенгиз Церцвадзе. В группе есть так же и Д'Артаньян - директор первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани, который продолжает вести ежедневные брифинги.

Еще одна популярная личность - главный врач тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, ставшая публичным лицом кампании по борьбе с коронавирусом.

Эти специалисты стали в Грузии настоящими героями, и их рекомендации тщательно выполнялись.

30 июня Амиран Гамкрелидзе рассказал о том, чего удалось достичь: "Мы провели почти 30 тысяч тестов на каждый миллион жителей. Выздоровели 86% заболевших. К несчастью, 15 человек умерли. Уровень смертности составляет 1,6%, что по мировым меркам очень немного".

В Грузии теперь есть 19 лабораторий, где делают тесты на Covid-19.

Почему меры сработали?

Грузинское правительство поблагодарило общество за строгое следование рекомендациям.

Отчасти этому способствовали нешуточные штрафы за нарушение карантинных правил: тысяча долларов для физических лиц и свыше трех тысяч для предпринимателей.

На автобусных остановках разместили электронные табло с предупреждением "Оставайтесь дома". Мобильные операторы транслировали его на телефоны клиентов.

Хотя в грузинском обществе есть очень глубокие противоречия по политическим вопросам, люди оставались сплоченными в том, что касается борьбы с пандемией.

«Готовность жителей Грузии к сотрудничеству и их образцовая социальная ответственность при соблюдении всех указаний и рекомендаций помогли сгладить кривую заболеваемости», - написал премьер-министр Гиоргий Гахария.

Большим испытанием стало Пасхальное воскресенье. Были опасения, что тысячи людей по всей стране устремятся на ночные церковные службы.

Влиятельная в стране Грузинская православная церковь провела богослужения в полном объеме и не стала отказываться от использования общих ложечек для причастия. Но большинство людей прислушались к советам ученых и остались дома.

Как у соседей?

Армения, где зарегистрировано почти 27 тысяч случаев Covid-19, начала смягчать карантинные ограничения в конце апреля, в мае экономика страны стала постепенно открываться.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что число инфицированных продолжает расти, но страна не может позволить себе оставаться на карантине.

«Мы приняли решение жить с этим вирусом независимо от статистики [пострадавших от Covid-19]. Мы не задаемся целью искоренить его, потому что это невозможно. Если закрыть границы на год и весь бизнес на месяцы и годы, мы умрем по другим причинам», - сказал он.

Соседний Азербайджан также регистрирует сотни новых случаев в день.

Критики азербайджанского правительства обвиняют его в использовании авторитарных методов в борьбе с пандемией, которые все равно не приносят успеха. Соцсети полны фотографий и видео, на которых полиция вытаскивает нарушителей карантина из их домов в одном белье.

Снятие ограничений

В Грузии многие предприятия, магазины и рестораны уже начали работать. При этом ношение масок в помещениях, где находится много людей, остается обязательным. Действуют строгие правила социального дистанцирования и ограничения на массовые мероприятия.

Правительство Грузии планировало открыть границы страны для иностранцев с 1 июля, но это пришлось отложить. Перспективы туристического сектора в этом году выглядят бледно.

Глава Национального центра здравоохранения высказывается осторожно. «Грузия выглядит на фоне соседних стран как остров и оазис благополучия, но это не дает нам оснований расслабляться даже на минуту, - заявил Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции 30 июня. - Нас не должен успокаивать тот факт, что ежедневное число новых случаев у нас измеряется однозначными цифрами. Мы обязаны оставаться в постоянной готовности».