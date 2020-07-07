Музыканты из «Культпротеста»: Каждый человек в ответе за свой выбор 7.07.2020, 17:25

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Фото: tut.by

Консолидация общества необходима как никогда.

Как сообщал сайт Сharter97.org, группа «Naka» c лидерами групп «DZIECIUKI», «Петля пристрастия», «РСП» и «Rostany» записали песню на стихотворение Владимира Некляева «ВАМ».

Музыканты рассказали, почему присоединились к этому проекту.

Денис Тарасенко из группы «РСП» считает, что песня получилась искренней, честной, и по-настоящему о наболевшем:

- Человеческое негодяйство нельзя оправдать ни службой, ни обстоятельствами, ни приказами. Только моральный выбор характеризует человека. И в нашей общей сегодняшней ситуации этот выбор актуален, как никогда. И каждый человек в ответе за свой выбор.

Илья Черепко из группы «Петля пристрастия» заявил, что песня стала прекрасным поводом высказаться о происходящем в стране:

- Было бы странно не высказаться каким-то образом, не выразить свое отношение к происходящему, особенно в момент, когда консолидация общества необходима как никогда. Собственно, песня эта и является демонстрацией того, что в данный момент люди, имеющие отношение к творчеству, выступают единым фронтом.

«Мне сразу все понравилось и я сразу же согласился, потому что песня очень хорошая. Cделал ли я что-то, чтобы она стала лучше – пусть оценивают слушатели. Что еще сказать? Офигенная песня!» — сказал Александр Денисов из группы «DZIECIUKI».

Виктор Руденко из группа «Rostany отметил, что ему очень повезло с некляевскими строчками, которые он исполняет в песне:

- Они полностью про меня, добуквенно. Действительно, «чтобы не сдохнуть» продавал стихи, а еще наблюдал, как продается то, что продаваться не должно. И в целом все точь-в-точь про украденные 26 лет моей жизни, в которой я планировал быть гораздо более смелым артистом, гораздо более амбициозным и полезным гражданином моей Беларуси — совсем другим «я». Песня про годы, сожженные в надеждах и растоптанные в грязи безнадеги, песня отчаяния и злости.

Солистка группа «Naka» Анастасия Шпаковская cчитает, что слова Владимира Некляева сейчас близки каждому белорусу.

- Я от всего сердца благодарю всех неравнодушных, с кем вместе создавалась эта песня. Я от всей души признательна всем, кого она сподвигнет опомниться и не способствовать подлости и вранью.

Видеоклип на песню снял и смонтировал при содействии компании «Годна» режиссер Александр Духан.