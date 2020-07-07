закрыть
7 июля 2020, вторник, 18:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Музыканты из «Культпротеста»: Каждый человек в ответе за свой выбор

  • 7.07.2020, 17:25
  • 1,119
Музыканты из «Культпротеста»: Каждый человек в ответе за свой выбор
Фото: tut.by

Консолидация общества необходима как никогда.

Как сообщал сайт Сharter97.org, группа «Naka» c лидерами групп «DZIECIUKI», «Петля пристрастия», «РСП» и «Rostany» записали песню на стихотворение Владимира Некляева «ВАМ».

Музыканты рассказали, почему присоединились к этому проекту.

Денис Тарасенко из группы «РСП» считает, что песня получилась искренней, честной, и по-настоящему о наболевшем:

- Человеческое негодяйство нельзя оправдать ни службой, ни обстоятельствами, ни приказами. Только моральный выбор характеризует человека. И в нашей общей сегодняшней ситуации этот выбор актуален, как никогда. И каждый человек в ответе за свой выбор.

Илья Черепко из группы «Петля пристрастия» заявил, что песня стала прекрасным поводом высказаться о происходящем в стране:

- Было бы странно не высказаться каким-то образом, не выразить свое отношение к происходящему, особенно в момент, когда консолидация общества необходима как никогда. Собственно, песня эта и является демонстрацией того, что в данный момент люди, имеющие отношение к творчеству, выступают единым фронтом.

«Мне сразу все понравилось и я сразу же согласился, потому что песня очень хорошая. Cделал ли я что-то, чтобы она стала лучше – пусть оценивают слушатели. Что еще сказать? Офигенная песня!» — сказал Александр Денисов из группы «DZIECIUKI».

Виктор Руденко из группа «Rostany отметил, что ему очень повезло с некляевскими строчками, которые он исполняет в песне:

- Они полностью про меня, добуквенно. Действительно, «чтобы не сдохнуть» продавал стихи, а еще наблюдал, как продается то, что продаваться не должно. И в целом все точь-в-точь про украденные 26 лет моей жизни, в которой я планировал быть гораздо более смелым артистом, гораздо более амбициозным и полезным гражданином моей Беларуси — совсем другим «я». Песня про годы, сожженные в надеждах и растоптанные в грязи безнадеги, песня отчаяния и злости.

Солистка группа «Naka» Анастасия Шпаковская cчитает, что слова Владимира Некляева сейчас близки каждому белорусу.

- Я от всего сердца благодарю всех неравнодушных, с кем вместе создавалась эта песня. Я от всей души признательна всем, кого она сподвигнет опомниться и не способствовать подлости и вранью.

Видеоклип на песню снял и смонтировал при содействии компании «Годна» режиссер Александр Духан.


популярное за неделю

Мнение

В Беларуси происходят серьезные сдвиги
В Беларуси происходят серьезные сдвиги Андрюс Кубилюс
Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш