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Как работники «Белшины» поставили на место идеолога из официального профсоюза

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  • 7.07.2020, 17:30
  • 4,648
Как работники «Белшины» поставили на место идеолога из официального профсоюза
иллюстрационное фото bymedia

Власти всерьез боятся забастовки.

Telegram-канал "Баста!" опубликовал историю работника бобруйского завода "Белшина". Оказывается, власти всерьез боятся забастовки и отправляют своих идеологов на заводы, чтобы те проводили беседы.

"Живу в Бобруйске, работаю на "Белшине", - рассказал один из сотрудников предприятия. - Не буду писать о том, как там сейчас все плохо, о валяющейся под открытым небом продукции и о беспределе руководства.

Хочу поделиться историей. К нам в цех пришел человек из профсоюза, идеолог какой-то, точно звание не скажу. Начал читать нам лекцию о том, что в последнее время многие работники выходят из государственных профсоюзов и вообще, что тайно ведут разговоры о забастовках.

Рассказывал о том. что очень важно сохранить каждому рабочее место, что только профсоюз может нас защитить и что если будет забастовка, то мы подведем всю страну.

Один наш мужик его прервал и говорит, что этот завод в такой уже ж...е, что даже если будет забастовка, то этого никто не заметит. Мы заржали все. Потом он говорит. что достал его уже этот профсоюз и что он тоже хочет выйти, как заяву писать спросил.

Тот засланный аж побелел, что-то еще побормотал минуты три себе под нос и убежал".

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