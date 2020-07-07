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Иноземцев: На километр российской площади уходит столько же денег за год, сколько в Швейцарии — за день

  • 7.07.2020, 17:43
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Иноземцев: На километр российской площади уходит столько же денег за год, сколько в Швейцарии — за день
Владислав Иноземцев

Между Россией и Западом очень большой финансовый разрыв.

Об этом сказал экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев в программе "Бацман" главного редактора интернет-издания "Гордон" Алеси Бацман

"Если мы поделим российский бюджет на, допустим, территорию страны – это тоже надо учитывать, да? – и сравним его со швейцарской территорией, где... Опять-таки в России большая часть необитаема, но в Швейцарии – мы тоже знаем, что люди живут в основном в долинах, а большая часть горной Швейцарии тоже необитаема… Но если мы сравним эти бюджеты, то просто единственная простая цифра: на 1 км² российской площади уходит столько же денег за год, сколько в Швейцарии – за день. Вот масштаб бюджетного финансирования российской и швейцарской экономики. То есть разрыв между Россией и Западом финансовый очень велик", – подчеркнул Иноземцев.


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