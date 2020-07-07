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Девять протестных песен, которые стали саундтреком этого лета

  • 7.07.2020, 17:59
Девять протестных песен, которые стали саундтреком этого лета
Фото: onliner.by

Видные белорусские музыканты поддерживают перемены.

Если всю весну 2020 года известные белорусы пели о коронавирусе, то саундтрек этого лета складывается из разных голосов, которые поют о политической ситуации в стране. Tut.by собрал в одном месте песни и клипы, которые стали реакцией на происходящее в Беларуси.

Naka, Dzieciuki, РСП, «Петля пристрастия», Rostany — «Вам»

Видные белорусские музыканты — группа Naka c лидерами коллективов Dzieciuki, «Петля пристрастия», «РСП» и Rostany — выпустили песню на стихотворение Владимира Некляева «Вам», написанное еще в 2010 году после «плошчы», но опубликованное только в июне 2020 года

У музыкантов, положивших слова Некляева на мелодию, получилось мощное коллективное высказывание. Илья Черепко, вокалист «Петли пристрастия», прокомментировал создание композиции.

— Было бы странно не высказаться каким-то образом, не выразить свое отношение к происходящему, особенно в момент, когда консолидация общества необходима как никогда. Собственно, песня эта и является демонстрацией того, что сейчас люди, имеющие отношение к творчеству, выступают единым фронтом.

Анастасия Шпаковская, лидер группы Naka, поделилась, что «песня писалась легко, на одном дыхании, ведь слова Владимира Некляева сейчас близки каждому белорусу».

Nizkiz — «Правілы»

В конце июня могилевская группа Nizkiz представила сингл «Правілы», в припеве которого есть такие слова: «Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці. Напэўна, праз гадзіну згубіліся б, але ж хтосць уздыме сцяг. Мы выйшлі на вуліцу знянацку так».

О том, что этот трек политичный, коллектив открыто не говорит. Вокалист группы Александр Ильин только делится, что эта песня «о том, что, как бы уютненько и комфортно ни было в своем условном „карантине“, надо найти силы выйти из зоны комфорта и сделать шаг в сторону чего-то нового». Композиция быстро набрала популярность в белорусском чарте «Яндекс.Музыки» — сейчас она на 23-м месте.

Litesound — «Мы героі»

Две недели назад участники белорусской поп-группы Litesound, которая в 2012 году представляла Беларусь на «Евровидении», высказались, что их волнуют нарушения прав белорусов, злоупотребление властью и преступления против человечности. После этого ребят сняли сначала с концерта у стелы «Минск — город-герой», а затем и со «Славянского базара».

На это музыканты ответили белорусскоязычной версией песни We Are The Heroes, которую исполняли на «Евровидении». Правда, «Мы героі» была записана еще в конце прошлого года, но на YouTube-канале артистов она появилась только несколько дней назад — в День независимости Беларуси.

Tor Band — «Мы не „народец“»

Tor Band — белорусская рок-группа, которая, по словам участников коллектива, играет «честное музло». Настоящим хитом соцсетей стала их композиция «Мы не „народец“». В ней рефреном повторяются слова: «Мы не быдло, стадо и трусы — мы живой народ, мы белорусы». Отдельно цепляет видеоряд: в нем десяток белорусов, в том числе самых маленьких, пропевает слова песни.

К слову, в музыкальном конкурсе «Жыве Беларусь у песні», который проводила общественная компания «Годна», композиция заняла первое место.

NAVI — «Іншымі»

Участники минского дуэта NaviBand подчеркивают, что всегда обходили политику стороной. Но сейчас, говорят ребята, в голове не укладывается жестокость и насилие по отношению к обычным людям.

— Нам становится страшно. Молчать уже невозможно! — делятся они.

По словам музыкантов, свое отношение к ситуации они высказали в своей июньской песне «Іншымі», каждое слово которой отражает то, что сейчас происходит вокруг. В ней есть такие строчки: «Вочы акутаў дым, спім і не бачым сны, мы прачнемся іншымі». Трек попал в топ-100 белорусской «Яндекс.Музыки».

Ap$ent — «Я не боюсь»

В копилке прежде аполитичного могилевского электронщика AP$ENT этим летом тоже появилось несколько политических треков: «Песенка веселого белоруса», «Родной край». Одну из недавних композиция — «Я не боюсь» — музыкант посвятил людям, которых «иначе как героями не назовешь».

— Их так много: журналисты, освещающие события, блогеры, высказывающие свое мнение в условиях тотальных репрессий, активисты, сражающиеся за свободу людей, медики, рискующие жизнью в час пандемии, представители силовых органов, отказывающиеся выполнять преступные приказы под угрозой увольнения, артисты и представители творческих профессий, отказывающиеся участвовать в фарсе и пропаганде, простые люди, выходящие на улицы даже под страхом задержания. Я горд, что живу в одно время с такими героями.

Лявон Вольский и Маргарита Левчук — «Паветраны шар»

«Паветраны шар» — отнюдь не новая композиция. Это трек из альбома «Пашпарт грамадзяніна N.R.M.» 1998 года, но текст песни пугающе актуален сегодня. Новое звучание ей подарили Лявон Вольский в паре с белорусской оперной певицей Маргаритой Левчук, которая две недели тому назад сравнила происходящее в стране со «страшным сном, глупым фильмом и невероятным фейком».

Дуэт родился благодаря музыкальному проекту «Спяваем Годна», идея которого в том, что белорусы поют онлайн знаковые песни. В рамках проекта участники из разных стран уже спели гимн «Погоня», а также исполнили песни «Паветраны шар» и «Я нарадзіўся тут».

The Superbullz — «Камяні»

Белорусская хардкор-группа The Superbullz, фронтменом которой является Алесь-Франтишек Мышкевич, басист Drezden, записала бодрящую композицию Kamiani. В припеве есть слова: «Не, я не згодны. Не згодны з вамі, камяні. Я ёсць свабодны, і мне ляжаць няма калі» — за это в социальных сетях песню уже прозвали «гимном несогласных».

Lear — «На стомленых крылах»

Белоруска Lear (Валерия Суровицкая), которая во многом прославилась благодаря своему талантливому каверу на вирусную песню из «Ведьмака», тоже музыкально высказалась о том, что происходит в стране. Текстовой подложкой к ее песне стали слова поэта Виталия Рыжкова. «Быць мілай мяне стаміла, я не магу дыхаць», — поет девушка.

Сама исполнительница не считает трек политическим — по ее словам, «гэта проста эмоцыі ад цяперашніх падзей, якія прыгожа выліліся ў музыку».

— Тое, што адбываецца ў нашай краіне зараз, кранае ўсіх і кожнага. Сумных навінаў шмат, і іх немагчыма ігнараваць, немагчыма быць абыякавымі. Быць мілымі нас усіх ужо стаміла.


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