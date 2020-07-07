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Цены на нефть снижаются

  • 7.07.2020, 18:04
Цены на нефть снижаются

Цены снижаются из-за всплеска случаев коронавируса.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне опасений, что рост новых случаев заболевания коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, ограничит восстановление спроса на топливо, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,65% до $42,83 за баррель к 16:41 по Минску, на WTI - сбавили 0,86% до $40,28 за баррель.

“Цены на нефть сегодня ниже на опасениях, что всплеск случаев коронавируса в США ограничит восстановление спроса на топливо”, - сообщил банк RBC.

Власти города Майами и окрестностей вновь ввели ограничения на работу ресторанов на фоне резкого роста новых случаев заражения коронавирусом в США, где число погибших от эпидемии уже превысило 130.000 человек.

С начала июля 16 штатов США фиксировали рекордный суточный рост числа случаев заражения коронавирусом.

Второй по численности населения штат Австралии, Виктория, ввел шестинедельный карантин в Мельбурне и одном из районов штата для сдерживания эпидемии.

В то же время государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в понедельник увеличила официальные цены на свою нефть марки Arab Light с поставкой в августе для клиентов из всех географических регионов.

“Хотя рекордные сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии и остальных стран ОПЕК+ поддерживают идею более сильных дифференциалов, это опять-таки не будет желанной новостью для нефтеперерабатывающих компаний, мало помогая их марже, которая и так уже находится под существенным давлением”, - сообщил банк ING.


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