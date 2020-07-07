Самый «западный» президент 2 Сергей Корсунский

7.07.2020, 18:18

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Кто или что стоит за неожиданным самовыдвижением знаменитого рэпера на пост президента США?

5 июля, на следующий день после 244-й годовщины Декларации независимости США, рэпер афроамериканского происхождения Канье Уэст заявил, что собирается побороться за пост президента своей страны. И сделал это не просто так, а в манере человека, которого обожает — Дональда Трампа, то есть — в твиттере.

О своем намерении кумир американской молодежи (только в твиттере у него 29,6 млн подписчиков) провозгласил в третий раз за прошедшие пять лет, но именно сейчас пресса и даже некоторые политики обратили особое внимание на странное заявление человека, бесконечно далекого от политики. Впервые Уэст сделал подобное заявление в 2015 году на вручении музыкальных премий MTV, и прозвучало оно как шутка. Затем он сообщил о президентских амбициях в прошлом ноябре, упомянув, правда, 2024 год. И вот, за четыре месяца до первого вторника ноября он снова сделал это. Среди продюсеров и поклонников Канье Уэст известен своими провокационными выходками, что в мире массовой культуры, конечно же, только добавляет ему популярности. Почему же вдруг его твит удостоился серьезного обсуждения в мировых СМИ? Тому есть несколько причин.

Во-первых, в поддержку Уэста выступили две знаменитости. Само собой, что первой стала его жена Ким Кардашьян. Она, что вполне очевидно, тоже пользуется бешеной популярностью. Но вот второе имя заставляет задуматься. Твит со словами «Ты можешь рассчитывать на мою полную поддержку» опубликовал Илон Маск. С чего бы это? Эпатаж? Вызов истеблишменту?

Во-вторых, однажды, в 2018 году, Канье Уэст появился в Белом доме и даже в Овальном кабинете. Он был в кепке «Сделаем Америку снова великой» и вел себя несколько развязно. Зато, указывая на Дональда Трампа, сказал на камеру, что «любит этого чувака», затем обошел стол, за которым сидел президент США, и обнял его. Особенно полезным было его заявление для прессы, что считать всех афроамериканцев избирателями демократов — неверно. Надо ли говорить о ценности этого заявления именно сейчас, когда в США не прекращаются протесты афроамериканцев (и демократы, как кажется, ничего против не имеют), а рейтинг Трампа не идет даже в сравнение с рейтингом Джо Байдена и не стоит даже упоминать о возможности его превзойти.

В-третьих, наблюдая за происходящим в последние недели в США, легко прийти к выводу, что мир таки сошел с ума. Совершенно невообразимые фото из Атланты, где в День независимости состоялся марш (пока мирный) одетых в черное очень хорошо вооруженных афроамериканцев, непрекращающийся вандализм по отношению к памятникам борцам с расизмом, и безумие с преклонением коленей и целованием ног — все это не внушает оптимизма даже на фоне сообщений о почти 5 миллионах возвращенных народу рабочих мест. Как сказали бы современные обозреватели, только ленивый не попробует «хайпануть» в подобной ситуации. А у Канье Уэста как раз новый сингл вышел и альбом на подходе — самое время. Кстати, Уэст вполне официально поддержал движение BLM, выступив как бы не совсем на стороне Трампа. Но сегодня BLM в тренде и этим многое сказано.

По поводу «выдвижения» Уэста один музыкальный продюсер высказался так: «Весь мир делится на две части — одни верят в то, что Канье действительно намерен поучаствовать в выборах, а другие просто хорошо знают, как работают циклы по продвижению продукции в мире музыки». И все же не все обстоит так просто. В ситуации, когда американское общество совершенно разбалансировано пандемией, экономическими проблемами вследствие карантина и антирасистскими протестами, даже такие невероятные вещи как участие рэпера в выборах не кажутся совершенным безумием, ведь был же в американской истории Рейган, да и Трамп — весьма медийный человек.

Ко всему же, для молодого поколения американцев двое белых, весьма возрастных кандидатов, которые, скорее всего и будут состязаться за счастливый билет в Белый дом, не «играют». Бенни Сандерс привлекал своим неограниченным безбашенным социализмом, и его лозунги обнадеживали молодежь. Джо Байден, при всем уважении к послужному списку бывшего сенатора и вице-президента США, пока еще не нашел пути к сердцам молодого поколения американцев. В отсутствие нового Кеннеди достаточно «технологичная» третья альтернативная кандидатура вполне могла бы сработать, если бы были средства, команда и правильные лозунги. Проблема лишь в том, что Канье не является такой альтернативой, хотя некоторые заподозрили республиканцев в «тонком» заговоре политтехнологов — с помощью Уэста организовать и возглавить движение BLM, значительно ухудшив тем самым позиции демократов хотя бы в нескольких штатах. Ведь речь идет не только о президентских выборах, есть еще и Конгресс. Увы, простой анализ показывает, что если такой замысел и был, то он не сработал — где тонко, там и рвется.

Канье Уэст даже не приступал к подготовке каких-либо документов, необходимых для регистрации независимым кандидатом в президенты США. Он уже не сможет сделать этого в Нью-Мексико, Нью-Йорке, штатах Индиана, Мэн, Северная Каролина и Техас в связи с истечением сроков регистрации. Еще через пару недель истекут сроки и в нескольких других штатах. Он не зарегистрировался в Федеральной избирательной комиссии, и хотя в этом случае сроки еще не пропущены, практически никто не верит, что Уэст сделает это, представит свою предвыборную программу и сумеет мобилизовать ресурсы для избирательной кампании. Ведь лишь в случае осуществления всех необходимых формальностей он смог бы вмешаться в распределение голосов между Трампом и Байденом, однако его легендарная несобранность вряд ли позволит ему это сделать.

И все же, при всей очевидной неадекватности ситуации с Канье Уэстом, нашлись политические аналитики, выразившие ему поддержку. Жест рэпера стал как бы отражением того хаоса, в котором оказались США к концу четырехлетия президентства Дональда Трампа. Уэст выступил в странной роли абсолютного воплощения спонтанности, медийности и популизма, присущих 45-му президенту США. Ведь при всех позитивных результатах, которые демонстрировала экономика США до конца 2019 года, невозможно отрицать и продолжающееся накопление имущественного неравенства, и рост насилия, и проявления расизма, которыми все эти годы никто системно не занимался. Пандемия лишь обострила упомянутые хронические проблемы. В условиях, когда безработица в стране достигла уровня Великой Депрессии, а богатейшие люди стали богаче на сотни миллиардов долларов, та или иная форма социального протеста была неминуемой. И хотя Канье Уэст, скорее всего, просто занимался привлечением к себе дополнительного внимания, невозможно исключать, что уже к 2024 году в США появятся «независимые», желающие разрушить всевластие демократов и республиканцев, которые, по мнению значительной части населения США, давно перестали по-настоящему состязаться, а просто делят власть на двоих. Или столпы американской демократии таки выучат урок и займутся поиском новых идей и лиц, способных вывести Запад из идейного тупика.

Ну а пока кроссовки дизайна Канье Уэста расходятся в США огромными «тиражами» и по весьма немалой цене, в университете Вашингтона в Сент-Луисе появился новый учебный курс «Политика (!) Канье Уэста: чернокожий гений и музыкальная эстетика». Инициатор курса считает, что он поможет студентам «одновременно изучать вопросы политики, расы, гендера, сексуальности и культуры, которые тесно связаны друг с другом». На курс записалось 75 студентов. Пока 75.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели»