В среду в Беларуси ожидается до +22 градусов 7.07.2020, 18:30

1,397

Погода будет облачной с прояснениями.

Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси 8 июля. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах страны прогнозируется слабый туман. Ветер западный, ночью умеренный, днем порывистый - до 15-20 м/с

Ночью температура воздуха составит 7-13 градусов. В середине дня будет от 16 до 22 тепла.