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Ученые выяснили, возможно ли восстание роботов против человека

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  • 7.07.2020, 18:42
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Ученые выяснили, возможно ли восстание роботов против человека
фото: VCG / Getty Images

Мнением поделились ученые Калифорнийского исследовательского университета.

Американские ученые Калифорнийского исследовательского университета PSL выяснили, возможно ли восстание роботов против человека. Так, по словам экспертов, в обозримом будущем такой ситуации возникнуть не может, поскольку настолько “умных” роботов еще не разработали, передает ferra.ru.

В то же время отмечается, что на сегодняшний день ученые уже приступили к разработке роботов, способных понимать человеческую логику, а также заниматься обучением в самостоятельном режиме. В результате специалисты ожидают получить андроида, способного обрабатывать данные машинным “мозгом”, что подразумевает перевод и понимание роботом сигналов, проецируемых человеческим мозгом.

Лишь после достижения вышеназванных задач можно говорить о достижении ключевой цели учеными. В любом случае, на данный момент опасаться восстания роботов человечеству не стоит.


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