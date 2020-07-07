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Генпрокуратура Беларуси анонсировала общенациональную забастовку

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  • 7.07.2020, 18:54
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Генпрокуратура Беларуси анонсировала общенациональную забастовку

Пробная общенациональная забастовка состоится 3 августа.

Генпрокуратура сегодня неожиданно для всех заявила, что в Беларуси готовится общенациональная забастовка 3 августа, передает БелТА.

Главной ее целью, согласно официальному сообщению, является освобождение политических заключенных и обеспечение справедливости избирательного процесса.

Телеграм-канал «Баста!» решили вспомнить, как в 1991 году бастовал Минск, а за ним и другие белорусские города. Так, общенациональной забастовкой жители нашей страны отреагировали на резкое повышение цен на продукты питания.

Первыми 3 апреля 1991 года не выдержали рабочие Минского электротехнического завода имени Козлова. Они перекрыли улицу Долгобродскую, остановили трамваи и другой транспорт, чем вызвали в этой части города транспортный коллапс. А потом пошла цепная реакция: забастовали коллективы Минского завода автоматических линий, Минского завода шестерен, тракторного завода. Спустя несколько часов была парализована и работа еще одного промышленного гиганта — автомобильного завода.

4 апреля остановилась работа всего Минска. Около 100 тысяч человек двинулась на площадь Ленина к Дому правительства. ОМОН и внутренние войска побоялись выступить против разгневанного народа и тихонько сидели по казармам.

Забастовали рабочие и в других городах Беларуси. Солигорские шахтеры даже прислали своих представителей к столичному Дому правительства, чем подали пример коллегам с других предприятий. Протестующие создали Стачечный комитет, на предприятиях образовывались аналогичные структуры, порой наводившие ужас на руководителей. В Орше стачком предложил блокировать местный железнодорожный узел.

Недели забастовки парализовали экономику страны и не на шутку напугали власти. Они пошли на переговоры со стачкомами.

В итоге, 24 апреля увидело свет постановление Президиума Верховного Совета «О ситуации в республике в связи с организацией и проведением в апреле 1991 года митингов и забастовок». Один из пунктов обязывал руководителей предприятий и организаций «в соответствии с законодательством провести необходимую работу по увеличению заработной платы». На следующий день начались переговоры чиновников с представителями стачкомов. Зарплаты, пусть и незначительно, но подняли.

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