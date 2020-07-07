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Цена золота обновила максимум с 2011 года

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  • 7.07.2020, 19:05
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Цена золота обновила максимум с 2011 года

Цена на золото уже третий раз за последние шесть торговых сессий поднимается выше психологической отметки.

Стоимость золота вновь преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года на опасениях новой волны коронавируса, свидетельствуют данные торгов, передает ria.ru.

По состоянию на 17.28 по Минску цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,77%, или на 13,85 доллара - до 1807,35 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена достигала 1809 долларов - максимума с 21 сентября 2011 года. При этом 6 сентября того же года золото поднималось до 1911,6 доллара.

Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,45% - до 18,665 доллара за унцию.

Цена на золото уже третий раз за последние шесть торговых сессий поднимается выше психологической отметки в 1800 долларов за тройскую унцию. Опасения по поводу пандемии коронавируса поддерживают спрос на надежные активы. В результате мировые фондовые рынки снижаются, а доллар и золото - укрепляются.

Число случаев коронавируса в мире продолжает расти. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, в том числе почти 2,9 миллиона случаев - в США.

Рынки опасаются, что вторая волна пандемии может помешать восстановлению экономики и стать причиной нового ужесточения карантинных ограничений.


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