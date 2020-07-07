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Борьба продолжается!

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  • 7.07.2020, 18:53
  • 3,452
Борьба продолжается!

К Флешмобу солидарности присоединяются новые люди.

Сегодня в 19:00 состоится пятнадцатый день Флешмоба солидарности. Белорусские герои знают о нашей поддержке, и мы не намерены останавливаться. С каждым днем во Флешмобе солидарности принимают участие все больше новых людей. География протестных городов и деревень Беларуси стремительно расширяется. 97% требующих перемен открывают окна квартир, вывешивают национальные флаги, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают громко музыку. Всего 2 минуты — но каждый день и до победы!

Акции солидарности уже давно вышла за пределы Беларуси. Так, пикеты и массовые акции уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Южной Флориде, Ванкувере, Эдмонтоне, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Вуппертале, Касселе, Висбадене, Майнце, Гельнхаузене, Дармштадте, Франкентале, Фрайбурге, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Вене, Женеве, Риме, Милане, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Софии, Стамбуле, Измире, Тель-Авиве, Сиднее, на Бали и в других городах планеты. Бело-красно-белый флаг был поднят на вершине Альп.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

19:00 «Передаю привет всем, кто причастен к сегодняшнему концерту во дворе домов на улице Богдановича возле Парка Дружбы народов! Это было просто очень-очень здорово. Обязательно завтра нужно повторить», - пишет жительница Минска.

19:00 Из Борисова песней «Ня быць скотам» напоминают, что сегодня день рождения Янки Купалы, а в Минске звучит «Пагоня» Богдановича.

19:00 Ждановичи и Жодино 🔈

«Сегодня впервые услышал звуки кастрюль из дома напротив, очень порадовало», - пишут из Ждановичей.

«У нас во дворе - какофония, соревнуемся с соседями - у кого громче музыка», - пишут из Жодино.

19:00 Один из районов Минска. Сразу из нескольких окон доносится музыка, а автор видео поддерживает участников Флешмоба с улицы.

19:00 Диалог участников чата «Брест 97%» в Telegram.

- Я в тренажерном зале сейчас работаю. Музыкой я управляю. Меня люди поймут если я включу?

- Еще как!

- Включил! Виктор Цой, «Мы ждём перемен», vini remix. Все в восторге!

19:00 Акция солидарности в канадском Эдмонтоне. Белорусская диаспора задает тон!

19:00 Политзаключенных поддерживают целыми семьями. Видео от участников Флешмоба из Могилева!

19:00 Участники Флешмоба солидарности используют все подручные средства: кастрюли, сковородки, банки, ножницы, черпаки

19:00 Политзаключенных поддерживают целыми семьями. Видео от участников Флешмоба из Могилева!

19:00 Улицы белорусских городов поют «Стены рухнут». Песня в исполнении Сергея Тихановского стала настоящим хитом этого протестного лета. Видео от участников Флешмоба солидарности.

19:00 Барановичи. Девушка исполнила "Стены рухнут" на виолончели!

19:00 Брест. Это что-то новое, но очень громкое! Соседи точно услышат!

19:00 Бело-красно-белые флаги, «Перемен» и «Стены рухнут». В столице поддерживают политзаключенных и медиков.

19:00 Девушка исполняет песню Виктора Цоя «Перемен» на фортепиано. Смотрите, как классно получилось!

19:00 Флешмоб солидарности открывают фото из Минска. В акции участвуют люди совершенно разных возрастов.


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