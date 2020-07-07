Участница Флешмоба солидарности исполнила «Перемен!» на фортепиано 7.07.2020, 19:00

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Сегодня в 19:00 состоится 15-й Флешмоб солидарности.

Белорусы не перестают удивлять талантами. Участница Флешмоба солидарности прислала видео исполнения песни "Перемен!" на пианино.

Смотрите, как классно получилось!

Надеемся, что никто не забыл, что до начала Флешмоба солидарности осталось 15 минут. Чистите кастрюли и черпаки, проверяйте звук колонок, готовьте музыкальные инструменты. Скоро мы начнем!

🥁 Сегодня в 19.00 мы снова все вместе выходим на балконы, широко открываем окна, улыбаемся соседям, включаем "Перемен", "Стены рухнут", "Уходи!" и любую другую музыку, аплодируем, гремим кастрюлями и поем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. Делаем это ровно 2 минуты.

⏱ Напомните о флешмобе своим друзьям, родственникам, коллегам.