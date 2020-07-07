Саша Таракан заявил, что победил коронавирус 31 7.07.2020, 19:11

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Не приходя в сознание.

Лукашенко 7 июля проводит встречу с активом города Минска — должностными лицами, «депутатами», руководителями предприятий. В ходе встречи он высказался насчет эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба диктатора.

— Я с Натальей Ивановной (председатель «совета республики» Наталья Кочанова. — Прим.) только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились, — сказал он.

Сколько заболевших, выздоровевших и умерших в Минске — неизвестно. Минздрав не предоставляет статистику по регионам, только по стране. Больницы по-прежнему переполнены.