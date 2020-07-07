закрыть
7 июля 2020, вторник, 20:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия тонет в бедности

6
  • 7.07.2020, 20:04
  • 2,465
Россия тонет в бедности
Иллюстрационное фото: ТАСС

Россия семимильными шагами двигается в сторону государств Африки по уровню жизни населения.

Почти половина российских граждан - 45% - имеют месячный доход в размере не больше 15 тысяч рублей, показало исследование страховой компании «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», передает finanz.ru.

В пересчете на твердую валюту каждый второй в России живет на 7 долларов в день. У 70% населения доход за месяц не превышает 25 тысяч рублей, что соответствует сумме в 833 рубля в день, или 11,5 доллара.

8,5% населения находятся в экстремальной нищете, имея возможность потратить за месяц не больше 5 тысяч рублей. Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.

Доля граждан с доходом в диапазоне 25-35 тысяч рублей составляет всего 13% и по сравнению с докризисным периодом снизилась на 2,3 процентного пункта.

На сумму 35-50 тысяч рублей в месяц имеют возможность жить 8,5% граждан РФ. Это на 3 процентных пункта меньше чем, в феврале.

Доход выше 50 тысяч рублей в месяц имеют, согласно исследованию, всего 3,5% населения. За время кризиса эта группа сжалась более чем вдвое: в феврале таких было 7,6%.

В ходе опроса о «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый респондент (19,7%). Еще 16,5% сообщили, что «значительно» упали заработки у одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый пожаловался, что остался вообще без дохода.

В Кремле считают, что на основании исследования «Росгосстраха» «делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно», заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Бb>Дмитрий Песков. «Мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний. Выборка далеко не самая большая», - пояснил он. На вопрос, как нынешние доходы граждан РФ соотносятся со статусом великой державы, Песков ответил: «Безусловно, эта проблема, которой приоритетно занимаются и президент, и правительство. Ликвидация бедности - это то, на что направлены действия практически всех программ развития».

Днем ранее Песков говорил, что снижение числа бедных - ключевой приоритет для президента Владимира Путина, но в планы по повышению уровня жизни раз за разом вмешиваются кризисы в мировой экономике.

«Мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис, связанный с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства», - объяснил Песков.

Хотя Кремль не верит в результаты опроса, официальные данные Росстата, доступные за первый квартал 2020 года, лишь немногим лучше.

Согласно статистике, доход выше 75 тысяч рублей в месяц имеют только 5,6% россиян. Больше половины населения - 56,1% - получают меньше 27 тысяч рублей.

Больше трети - 36,8% - живут на сумму, не превышающую 19 тысяч рублей в месяц, или 633 рубля (8,8 доллара) в день.

22,4% имеют доход ниже 14 тысяч рублей в месяц, или 6,5 доллара в день, а 10,9% находятся в зоне официальной нищеты, получая до 10 тысяч рублей.

фото с сайта: finanz.ru

популярное за неделю

Мнение

В Беларуси происходят серьезные сдвиги
В Беларуси происходят серьезные сдвиги Андрюс Кубилюс
Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин
«Вне политики» не бывает
«Вне политики» не бывает Андрей Ткачев
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш