Россия тонет в бедности 6 7.07.2020, 20:04

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Иллюстрационное фото: ТАСС

Россия семимильными шагами двигается в сторону государств Африки по уровню жизни населения.

Почти половина российских граждан - 45% - имеют месячный доход в размере не больше 15 тысяч рублей, показало исследование страховой компании «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», передает finanz.ru.

В пересчете на твердую валюту каждый второй в России живет на 7 долларов в день. У 70% населения доход за месяц не превышает 25 тысяч рублей, что соответствует сумме в 833 рубля в день, или 11,5 доллара.

8,5% населения находятся в экстремальной нищете, имея возможность потратить за месяц не больше 5 тысяч рублей. Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.

Доля граждан с доходом в диапазоне 25-35 тысяч рублей составляет всего 13% и по сравнению с докризисным периодом снизилась на 2,3 процентного пункта.

На сумму 35-50 тысяч рублей в месяц имеют возможность жить 8,5% граждан РФ. Это на 3 процентных пункта меньше чем, в феврале.

Доход выше 50 тысяч рублей в месяц имеют, согласно исследованию, всего 3,5% населения. За время кризиса эта группа сжалась более чем вдвое: в феврале таких было 7,6%.

В ходе опроса о «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый респондент (19,7%). Еще 16,5% сообщили, что «значительно» упали заработки у одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый пожаловался, что остался вообще без дохода.

В Кремле считают, что на основании исследования «Росгосстраха» «делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно», заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Бb>Дмитрий Песков. «Мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний. Выборка далеко не самая большая», - пояснил он. На вопрос, как нынешние доходы граждан РФ соотносятся со статусом великой державы, Песков ответил: «Безусловно, эта проблема, которой приоритетно занимаются и президент, и правительство. Ликвидация бедности - это то, на что направлены действия практически всех программ развития».

Днем ранее Песков говорил, что снижение числа бедных - ключевой приоритет для президента Владимира Путина, но в планы по повышению уровня жизни раз за разом вмешиваются кризисы в мировой экономике.

«Мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис, связанный с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства», - объяснил Песков.

Хотя Кремль не верит в результаты опроса, официальные данные Росстата, доступные за первый квартал 2020 года, лишь немногим лучше.

Согласно статистике, доход выше 75 тысяч рублей в месяц имеют только 5,6% россиян. Больше половины населения - 56,1% - получают меньше 27 тысяч рублей.

Больше трети - 36,8% - живут на сумму, не превышающую 19 тысяч рублей в месяц, или 633 рубля (8,8 доллара) в день.

22,4% имеют доход ниже 14 тысяч рублей в месяц, или 6,5 доллара в день, а 10,9% находятся в зоне официальной нищеты, получая до 10 тысяч рублей.