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Секреты продуктивности Илона Маска

  • 7.07.2020, 20:17
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Секреты продуктивности Илона Маска
Илон Маск

Что делает глава SpaceX и Tesla, чтобы оставаться продуктивным.

Образ жизни Илона Маска может вызывать множество вопросов, но c одним сложно поспорить: эксцентричный изобретатель ведет свои дела весьма эффективно. Как ему удается делать множество дел одновременно? Esquire приводит несколько способов, которыми он поделился.

Расстановка приоритетов

Звучит банально, но в рабочем процессе главное — расставить приоритеты и вычленить из общего пула задач первостепенные, разделив всю входящую информацию на «сигнал» и «шум». Своим главным задачам — разработке продукта и инженерным решениям — Илон Маск посвящает 80% рабочего времени и только 20% оставляет для взаимодействия с медиа- и бизнес-партнерами и административных задач. Конечно, ваша работа может предполагать иной расклад, но суть остается неизменной: выбирайте основное направление работы и не распыляйтесь.

Пятиминутные блоки

А вот и непосредственная техника, которая поможет сосредоточиться на главном: весь день Маска расписан с точностью до пяти минут. Буквально: изобретатель разделяет время на пятиминутные блоки и резервирует каждый под определенную задачу. Возможно, под некоторые дела понадобится выделить более чем один блок — например, вряд ли у вас получится нормально пообедать за пять минут, а ведь обед, душ и другие «нерабочие» рутинные дела тоже необходимо включить в план. Постарайтесь придерживаться своего плана, но не корите себя слишком сильно, если получится не с первого раза: так, редактор издания Entrepreneur Хейден Филд, которая опробовала метод Маска, рассказала, что столкнулась со стрессом из-за того, что не удавалось уложиться в пять минут с некоторыми важными делами.

«Пакетирование» дел

Вместе с планированием дня по пятиминуткам Илон Маск применяет технику «пакетирования» (batching): группирует вместе задачи, которые можно решать одновременно. Отвечать на письма за завтраком, надиктовать возможные идеи проекта по дороге на работу — многозадачность тоже можно спланировать и натренировать.

Быстрый подход к целям

Первый закон Паркинсона гласит: «Работа заполняет время, отпущенное на нее». Работает он и в обратную сторону: если на конкретную работу выделить короткий временной промежуток, то, возможно, удастся решить ее быстро и сэкономить время для следующих дел. Именно поэтому Илон Маск старается решать важные задачи в максимально сжатые сроки (мы же помним про пятиминутки). Не всякое дело можно взять рекордным наскоком, но попробуйте при планировании отвести на него чуть меньше времени, чем собирались изначально: четкие интервалы позволят мобилизоваться.

Сокращение встреч

Чего Илон Маск не любит, так это длинные рабочие встречи, поэтому старается их сокращать. Например, избегайте встреч с большим количеством участников, если вы не уверены на сто процентов в их эффективности. Если такой встречи не удастся избежать, постарайтесь сократить время вашего присутствия. Рабочие встречи также не должны быть частыми: большинство вопросов, кроме самых срочных, можно решить в переписке, а личные встречи необходимы только при первом обсуждении проекта и при возникновении неотложных вопросов и проблем. Наконец, со встречи можно попросту уйти, если вы чувствуете, что не добавляете встрече ценности: «Уходить не грубо, грубо — заставлять кого-то оставаться и тратить свое время», — считает Илон.


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