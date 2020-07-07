На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали в два раза больше людей, чем в прошлом 7.07.2020, 20:28

В прошлом году белорусский язык сдали на 100 баллов 42 человека.

Все улучшается, даже результаты ЦТ. В прошлом году белорусский язык сдали на 100 баллов 42 человека. В этом — 78. И это еще не динамика. Динамика — это поставить в начало ряда 2018 год, когда «стобалльников» по белорусскому было всего 21.

Результаты ЦТ по белорусскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ, сообщает БелТА.

— В целом абитуриенты достаточно успешно справились с тестом. В этом году гораздо больше «стобалльников» — 78 человек, в прошлом году их было 42. То есть тест вполне для абитуриентов доступный, — сказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

По его словам, два человека показали нулевой результат.

Сдавать ЦТ по белорусскому языку планировали 18,6 тыс. человек, на экзамен не пришли чуть более 6% абитуриентов.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 25 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее ЦТ — по химии — пройдет 8 июля.