У здания ФСБ на Лубянке задержали Ксению Собчак

У здания ФСБ на Лубянке задержали Ксению Собчак1
- 7.07.2020, 20:39
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Она пришла на пикет в поддержку журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
У здания ФСБ, где проходят пикеты в поддержку журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, задержали Ксению Собчак, передает «Медуза».
Приехав на Лубянку, Собчак надела футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Плакатов она не разворачивала; когда к ней подошли сотрудники полиции, Собчак заявила им, что приехала по работе.
Одиночные пикеты на Лубянке проходят с середины дня. На них уже задержаны более двух десятков человек.