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Экспорт российской нефти в Европу рухнул до минимума за 18 лет

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  • 7.07.2020, 21:01
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Экспорт российской нефти в Европу рухнул до минимума за 18 лет

Россия продолжает сдавать позиции на нефтяном рынке Европы.

Россия продолжает сдавать позиции на нефтяном рынке Европы, следуя сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Июль может стать для российских нефтяников худшим месяцем за последние 18 лет. По данным Argus, в графики экспорта заложены поставки сорта Urals в дальнее зарубежье в объеме 1,67 млн баррелей в сутки. Это на 25% ниже, чем в июне, и самый низкий показатель по крайней мере с 2002 года, передает finanz.ru.

Морские отгрузки Urals в июле должны сократиться на 41%, до 770 тысяч баррелей в сутки. В первую очередь «под нож» пойдут поставки через порты Балтийского моря: они снизятся почти вдвое, до 580 тысяч баррелей в день.

Провал на европейском направлении будет частично компенсирован поставками в Китай. Общий экспорт российской нефти (по всем сортам) снизится на 14%, до 3,27 млн баррелей в день. «Это станет минимальным уровнем с декабря 2014 года», - отмечает Argus.

С мая Россия обязалась уменьшить добычу нефти до 17-летнего минимума - 8,5 млн баррелей в день. При этом спрос на топливо внутри страны растет, а цены биржевые цены на бензин бьют исторические рекорды из-за нехватки нефтепродуктов на рынке. В июле нефтяники увеличат прокачку на НПЗ на 3%, до 4,5 млн баррелей в день, оценивает Argus.

Сокращение нефтяного экспорта бьет по валютным доходам российской экономики, которые на две трети обеспечиваются продажей углеводородов за рубеж.

По данным Федеральной таможенной службы, за январь-май Россия потеряла треть нефтедолларовой выручки, заработав 33,7 млрд долларов. При этом в мае приток нефтяных доходов составил всего 3,6 млрд долларов, что почти втрое ниже среднего месячного уровня уровня за прошлый год.

Стремительно рушатся доходы от экспорта газа: если в январе «Газпром» заработал 3 млрд долларов, в феврале - 2 млрд, в марте - 1,76 млрд, в апреле 1,319 млрд, а в мае всего 1,123 млрд.

Экспортные доходы российской экономики сокращаются пять кварталов подряд, чего не было ни разу в новейшей истории, отмечает экономиcт Nordea Татьяна Евдокимова.

По прогнозу ЦБ, за год Россия не досчитается 169 млрд долларов валютной выручки. Ее общий объем упадет на 40%, с 419 до 250 млрд долларов и станет минимальным за последние 15 лет.


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