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Семья главы МЧС за 1,9 миллиона рублей продает двухэтажную квартиру в Дроздах

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  • 7.07.2020, 21:18
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Семья главы МЧС за 1,9 миллиона рублей продает двухэтажную квартиру в Дроздах
фото: realt.by

Вот как она выглядит.

В Минске за 1,9 миллиона рублей, или около 780 тысяч долларов, продается половина дома в Веснинке (Дрозды-2), который принадлежит членам семьи министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко, пишет tut.by. Смотрите, как он выглядит.

Трехэтажный дом был построен в 2017 году. Он разделен на две четырехкомнатные квартиры по 253 квадратных метра. Каждую из них по договору дарения получили члены семьи главы МЧС Владимира Ващенко. А одну из них на днях выставили на продажу.

В объявлении сказано, что на первом этаже находятся гостиная с кухней, санузел, кабинет и выход на участок. На втором этаже дома расположены три жилые комнаты с террасами, кладовая и санузел. Есть оборудованный подвал с двумя кладовками, а также гараж.

На одном из фото виден теннисный стол. Известно, что глава МЧС увлекается настольным теннисом и занимает призовые места в любительских турнирах.

Газон засеян травой, выложены дорожки, есть клумбы с цветами и прямой выход к водохранилищу Дрозды.

Вторая квартира в доме не продается и принадлежит сыну Владимира Ващенко. Отметим также, что практически напротив за 1,9 млн рублей продается дом, который принадлежит теще экс-главы Следственного комитета Валентина Шаева.

Биография главы МЧС

Владимир Ващенко родился 3 августа 1958 года в поселке Троицко-Печерск Коми АССР. В 1983 году окончил Могилевский машиностроительный институт, в 2002 году — Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь.

Работать начал в строительной отрасли. Затем прошел путь от младшего инспектора государственного пожарного надзора до начальника военизированной пожарной части № 2 Ленинского района Могилева.

Фото: commons.wikimedia.org / Сергей Серебро

В 1999—2000 годах зачислен в кадры МЧС Республики Беларусь с прохождением службы в ранее занимаемой должности. С апреля по октябрь 2000 года — начальник пожарной аварийно-спасательной части № 2 Ленинского района Могилева Могилевского областного управления МЧС Беларуси. До назначения на должность министра был начальником Могилевского областного управления МЧС. С декабря 2010 года — министр по чрезвычайным ситуациям.


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