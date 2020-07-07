В Польше открыли крупнейшую ветряную электростанцию 7.07.2020, 21:23

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Строительство электростанции в в деревне Пшикона в Великопольском воеводстве

фото: Media.energa.pl

Ветряные установки достигают высоты около 180 метров над уровнем земли.

Компания Energa, входящая в группу Orlen, официально ввела в действие одну из крупнейших ветряных электростанций в Польше — в деревне Пшикона в Великопольском воеводстве. Электростанция расположена на территории, где раньше находились шахты. Она состоит из 9 ветряных установок. Общая мощность электростанции составляет более 31 мегаватт, передает «Радио Польша».

Глава компании Energa Яцек Голиньский отметил, что здесь будет производиться экологически чистая зеленая энергия.

Глава компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что компания хочет инвестировать значительные средства в энергетику с низким и нулевым уровнем выбросов углерода: «Мы хотим укреплять это направление в энергетике. Мы инвестируем в газовые электростанции. Но нашим главным направлением являются возобновляемые источники энергии».

Стоимость инвестиции в электростанцию в деревне Пшикона составляет около 155 млн злотых (более 35 млн 227 тыс. евро). Высота ветряных установок составляет 117 метров, а длина лопастей 64 метра. В самой высокой точке ветряные установки достигают высоты около 180 метров над уровнем земли.