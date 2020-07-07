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«Саша 3%» произвел кадровые перестановки в руководстве армии

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  • 7.07.2020, 21:26
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«Саша 3%» произвел кадровые перестановки в руководстве армии
Источник: Kova Bata

Соответствующие указы Саша Таракан подписал 7 июля.

Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил. Соответствующие указы диктатор подписал 7 июля, сообщает его пресс-служба.

Генерал-майор Павел Тихонов освобожден от должности начальника главного разведывательного управления — заместителя начальника Генерального штаба и зачислен в распоряжение министра обороны. На эту должность назначен начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны теперь возглавит полковник Андрей Матиевич.

Саша Таракан назначил генерал-майора Валерия Гнилозуба заместителем начальника Генерального штаба по боевому управлению, освободив его от должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования. На это место придет заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Игорь Демиденко. На освободившуюся должность назначен полковник Александр Бас.


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