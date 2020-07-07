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Названо самое удобное гражданство для путешествий

  • 7.07.2020, 22:05
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Названо самое удобное гражданство для путешествий

Обладатели этого гражданства могут отправиться без виз в 191 страну мира.

Самым удобным гражданством для путешествий во время пандемии коронавируса снова оказалось японское. К такому выводу пришли специалисты международного агентства Henley & Partners, которые во вторник, 7 июля, опубликовали обновленный индекс паспортов (рейтинг стран, граждане которых могут беспрепятственно посещать другие государства), передает lenta.ru.

Так, по информации аналитиков, жители Японии по-прежнему могут отправиться без виз в 191 страну мира, даже несмотря на пандемию, поскольку японцам разрешено въезжать в Евросоюз с 1 июля. Кроме того, эксперты отметили, что распространение COVID-19 не сказалось на данных рейтинга, но на практике коронавирус повлиял на передвижение туристов.

Например, формально паспорт граждан США занимает 7-е место в списке, однако сейчас временно опустился на 26-ю строчку, так как на территории ЕС пока действует запрет на въезд американцев из-за эпидемиологической обстановки.

1 июля Европа открыла внешние границы для туристов нескольких стран и отказалась пускать белорусов, россиян, американцев и китайцев из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории государства. Согласно сообщению, со среды европейские страны должны постепенно начать снимать ограничения на поездки для граждан 14 стран. В их числе оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.


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