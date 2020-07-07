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Трамп уведомил конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

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  • 7.07.2020, 22:38
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Трамп уведомил конгресс об официальном выходе США из ВОЗ

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля.

Конгресс США получил уведомление о том, что американский президент Дональд Трамп официально вывел государство из состава членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщил сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез, передает РБК.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.


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