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В канадском Эдмонтоне прошла акция солидарности с Беларусью

  • 7.07.2020, 22:48
В канадском Эдмонтоне прошла акция солидарности с Беларусью

География солидарности расширяется с каждым днем.

Акция солидарности с Беларусью прошла в канадском Эдмонтоне.

Напомним, акции солидарности уже давно вышла за пределы Беларуси. Так, пикеты и массовые акции уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Южной Флориде, Ванкувере, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Вуппертале, Касселе, Висбадене, Майнце, Гельнхаузене, Дармштадте, Франкентале, Фрайбурге, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Вене, Женеве, Риме, Милане, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Софии, Стамбуле, Измире, Тель-Авиве, Сиднее, на Бали и в других городах планеты. Бело-красно-белый флаг был поднят на вершине Альп.


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