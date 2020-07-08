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Владимир Непомнящих: Судьбу Лукашенко будет решать трибунал

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  • 8.07.2020, 7:35
  • 14,831
Владимир Непомнящих: Судьбу Лукашенко будет решать трибунал
ФОТО: svaboda.org

Для него лучше сесть в «Боинг» и улететь, пока еще может.

То, что в Беларуси сложилась уникальная ситуация, понимают люди, в прошлом принадлежавшие к разным «лагерям», структурам и слоям общества. Сейчас их объединила общая цель, а для Лукашенко неожиданно появилась еще большая опасность, чем те, с которыми он привык иметь дело.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный активист оппозиции из Гомеля, бывший сотрудник милиции Владимир Непомнящих, ставший в нынешней кампании кандидатом протеста.

- Вы работали оперуполномоченным в Гомеле до 1992 года. Встречаетесь ли с бывшими коллегами? Что они говорят о ситуации в стране?

- Так получилось, что многие мои коллеги, уйдя на пенсию, работают на неплохих должностях. Они меня поддерживают, но официально этого не высказывают. Они на моей стороне, а Лукашенко терпеть не могут. Я вижу, что они недовольны властью: по крайней мере, в вопросах политики они согласны с тем, что я им рассказывал и объяснял. Есть сотрудники, которые официально присутствовали на мероприятиях, которые я проводил как кандидат протеста. Даже начальник одного из отделов Гомельского РОВД там был. Мы пожимали друг другу руки. Я уверен, что эти люди - на нашей стороне.

Что касается сегодняшних младших и средних офицеров МВД, то тут все очень просто. Они выполняют несвойственную им работу. Они же грамотные ребята, многие из них закончили Академию, есть люди с высшим гражданским образованием. Они прекрасно понимают, что должно и не должно входить в их обязанности, а их заставляют следить за мной или ловить меня, держать в РОВД по 2-4 часа. Я вижу, что участковым милиционерам, которые со мной всегда вежливо общаются, стыдно это делать. Они понимают, что это ненормально, что это Лукашенко все так «закрутил».

Но если брать сотрудников ОМОНа, то это - «отбитые» на голову люди, без всякой внутренней культуры. Они пришли в МВД из колхозов, это бездари, которые только и могут, что бездумно исполнять приказы. У меня с ними будет особая разборка, как только сменится власть. Пусть они это знают.

- Помните историю подполковника из Кричевского РОВД Игоря Вусика, который взбунтовался против системы? Могут ли сейчас повториться такие случаи?

- Это зависит от нас с вами. В системе МВД много недовольных, но среди них - только единицы готовых открыто взбунтоваться, как Игорь Вусик. Но если народ выйдет на Площадь и будет стоять не час или два, а дни и недели, то сотрудники правоохранительных органов и военных учреждений встанут на сторону народа.

Только большое количество людей на Площади, хотя бы 3-5% от всего населения Беларуси, убедит милицию и армию перейти на нашу сторону. И потом: они должны быть уверены, что мы не предадим их, что не пойдем на попятную. Силовики должны быть уверены хотя бы на 90%, что мы будем стоять до конца.

Если вы были на Площади, то знаете, что там всегда присутствует особое настроение, подъем духа и каждый чувствует монолитность народа. Эти же состояние может передаться и людям в погонах - тогда и будет толк.

- В каких еще структурах, которые власть привыкла считать «своими», сейчас происходит брожение?

- Думаю, что не стоит приводить конкретные примеры, но я более чем уверен, что в тех же участковых комиссиях Лукашенко ненавидят.

Согнанные туда бюджетники просто находятся в таком положении, что если не будут выполнять его приказы, то будут уволены, потеряют квартиры и так далее. Но должен им сказать: не бойтесь, если вас уволят, то это будет кратковременным явлением. Лукашенко долго не продержится. Если вас уволят по причине того, что вы встали на сторону народа, то я первым буду добиваться вашего восстановления и присвоения вам премий, повышения в должности. Но если вы не займете нашу сторону, то проиграете и будете потом жалеть об этом.

Самым лучшим вариантом было бы, если бы Лукашенко уволил Ермошину, сам снял кандидатуру, сел с семьей в «Боинг» и улетел, пока еще может. В Венесуэлу, на Кубу или к «толстенькому» в Северную Корею. Для него это был бы самый лучший вариант, как и для всего белорусского народа.

- В какой момент власть подошла к той критической черте, после которой бегство стало для нее лучшим вариантом?

- Знаете, 26 лет очень тяжело терпеть одну физиономию на телеэкране. Было бы полбеды, если бы это физиономия выполняла то, что говорит. Но получается все шиворот навыворот: сплошная ложь, люди не могут найти правду, а ведь они прекрасно все понимают и не любят, когда им лгут.

Последними каплями стали декреты о «тунеядцах» и повышение пенсионного возраста. Лукашенко не понимает: сейчас нужно вкладываться в робототехнику, чтобы люди могли свободно заниматься искусством и культурой. А он вместо этого хочет, чтобы люди на него горбатились за 100 рублей в месяц.

Посмотрите, люди же видят, куда уходят их деньги: на ледовые дворцы, на «Дожинки», на «Славянские базары», на 18 резиденций. В то же время учителя побираются в школах на ластики и ручки для учеников. По телевизору каждые полчаса объявляют о сборах средств для умирающих детей. Разве это не позор для нашего государства? У Лукашенко нет денег для родителей на лечение ребенка. А вот на туалеты за миллион долларов у него есть деньги есть…

Кругом показуха, и людям это вконец надоело. Даже те, кто восхвалял Лукашенко, уже ненавидят его. Самое страшное для Лукашенко - это те люди, которые раньше ему верили, а сейчас разочаровались. Это не я закипаю сейчас от ненависти и хочу что-то ему сделать - это те, кого он подлейшим образом обманул. Они будут самыми опасными для него людьми. Я всегда знал, что он непорядочный, что он лжец и подлец, а они все ему верили. Представляете, что сейчас на душе у них творится?

Думаю, что Лукашенко «порвут» именно те, кто раньше был за него. Так и будет, если Лукашенко сейчас не уедет и не послушает, что ему разумные люди советуют. Денег у него хватит, так что пусть забирает семейку: внуков, детей, невесток, может даже забрать тех, кто ему арбузы перебирает. Мы без них не побледнеем.

- Вы как-то сказали, что белорусам нужна Площадь, как в Армении. Расскажите подробнее, что это значит?

- Во-первых, народу на Площади должно быть много - раза в два-три-четыре-пять больше, чем в 2010 году.

Второе: мы должны стоять не день или два, а неделями - тем более, что сейчас лето, тепло и легко организовать продолжительный протест.

А в-третьих: если мы будем стоять столько, то войска, милиция и даже спецслужбы встанут на сторону народа. Не думаю, что найдется кто-то, кто согласится тогда пойти против народа. Если нас будет много, никто на это не решится. А если и найдется какой-то отмороженный, то его свои же сотрудники и придавят.

Любой сегодня может стать белорусским Пашиняном. Сейчас время героев. Им может стать даже тот человек, которого сегодня никто не знает, может, он через стенку от нас с вами живет. Все зависит от настроения народа. Скоро будет большой накал и появится много героев, даже из тех же правоохранительных органов или армии. Найдутся люди. Везде, в разных слоях общества и структурах, есть достаточно умных и достойных, просто они сейчас молчат.

Пашиняном в Беларуси станет тот, кто поведет за собой народ. Это могут быть даже силовики третьего звена: полковники, подполковники, среди которых много порядочных и ответственных людей. Если народ увидит, что за этим человеком можно идти, значит, он и станет Пашиняном. Не обязательно, чтобы это был Владимир Непомнящих или Николай Статкевич. Сейчас история и народ выбирают белорусских Пашинянов.

Я сейчас все ставлю на народ Беларуси. Сколько нас выйдет - так и будет. Главное, чтобы мы бросили диваны и компьютеры и вышли на Площадь. Другого нам не дано.

Посмотрите, Лукашенко сейчас начал раздавать ордена и медали. Как думаете, для чего? Чтобы подкупить людей на госслужбе. Эти генералы не понимают, что завтра с них снимут эти ордена, погоны и будут судить. Даже не я или еще какой-то активист, а народ. Если бы у высшего руководства была совесть, они послали бы Сашу куда подальше и остались при своих званиях. Даже если бы их уволили, то после того, когда народ сметет Лукашенко, они все равно станут генералами - только в этом случае уже народными, а не лукашенковскими. Они этого не понимают.

Если Лукашенко попытается на «выборах» сам себя назначить, он все равно у власти не удержится. Экономика у нас уже на самом дне, а страна - в долгах, как шелках.

Лукашенко - уже отыгранная карта, его судьбу будет решать трибунал. Если вдруг трибунал признает, что Лукашенко не виновен перед народом, то пусть работает себе каким-нибудь тренером по хоккею, у него это лучше получается. А если трибунал и народ решат иначе, то значит - судьба у него такая, он сам себе выбрал этот путь.


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