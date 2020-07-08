В России загорелся НИИ, разрабатывающий вакцину от COVID-19 16 8.07.2020, 7:40

5,430

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Пожар начался с крыши.

В Москве произошел пожар на крыше научного исследовательского института, в котором ведется разработка вакцины от COVID-19.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, спасатели ликвидировали возгорание.

Речь идет об Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова.

"Ликвидация открытого горения в 23:29", – заявили спасатели.

По данным пресс-службы МЧС РФ, возгорание происходило на площади 10 квадратных метров.

Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) сейчас ведет разработку перспективной вакцины против COVID-19.