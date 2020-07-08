В России загорелся НИИ, разрабатывающий вакцину от COVID-19

В России загорелся НИИ, разрабатывающий вакцину от COVID-1916
- 8.07.2020, 7:40
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Пожар начался с крыши.
В Москве произошел пожар на крыше научного исследовательского института, в котором ведется разработка вакцины от COVID-19.
Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, спасатели ликвидировали возгорание.
Речь идет об Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова.
"Ликвидация открытого горения в 23:29", – заявили спасатели.
По данным пресс-службы МЧС РФ, возгорание происходило на площади 10 квадратных метров.
Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН) сейчас ведет разработку перспективной вакцины против COVID-19.
В НИИ биохимии на улице Миклухо-Маклая пожар. Горит крыша, идет густой черный дым.— Телеканал 360° (@360tv) July 7, 2020
На место прибыли пожарные расчеты. По данным нашего источника, их туда направлено около двадцати. pic.twitter.com/Nxj0GwTlLg